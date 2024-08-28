شكرا لقرائتكم خبر عن ما قبل أوبتيماس.. بوستر جديد لفيلم الأنميشن Transformers One.. صورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف القائمون على فيلم الحركة والأنميشن Transformers One المقرر عرضه فى صالات العرض بجميع أنحاء العالم يوم 20 سبتمبر المقبل، عن بوستر رسمى جديد للعمل الذى سيسرد ما قبل ظهور "أوبتيماس" وهو أشهر متحول فى سلسلة Transformers الشهيرة التى عرضت لسنوات طويلة وحققت رواجاً بشكل ضخم.

ويقود طاقم الأداء الصوتى فى فيلم Transformers One المنتظر، كل من النجم العالمي كريس هيمسورث، وبريان تايري هنري، وسكارليت جوهانسون، وكيجان مايكل كي.



بوستر الفيلم الجديد

وكانت قد وصلت إيرادات الجزء السابع من سلسلة Transformers، الذي جاء بعنوان Transformers: Rise of the Beasts إلى 433 مليونا و723 ألف دولار بشباك التذاكر العالمى، منذ طرحه يوم 9 يونيو الماضى، ووصلت مدة العمل إلى ساعتين و7 دقائق، العمل من إنتاج شركة Paramount Pictures، وانقسمت إيرادات العمل بين 157 مليونا و 23 ألف دولار بشباك التذاكر الأمريكي، و 276 مليونا و700 ألف دولار بشباك التذاكر العالمى.