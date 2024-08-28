شكرا لقرائتكم خبر عن عرض حفلى مصطفى حجاح وسمر طارق بمهرجان القلعة اليوم على قناة الحياة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعرض قناة الحياة، اليوم الأربعاء، حفلى الفنانة سمر طارق والفنان مصطفى حجاج بمهرجان القلعة الدولى للموسيقى والغناء.

وتذيع الحياة حفل سمر طارق فى تمام الساعة 2 ظهرا، وحفل مصطفى حجاج فى تمام الساعة 12:30 منتصف الليل.

يذكر أن مهرجان القلعة للموسيقى والغناء شهد خلال فعاليات دورته الـ32 عددا كبيرا من الفعاليات والحفلات الموسيقية والغنائية والإنشاد الدينى، أبرزهم: حمزة نمرة، مدحت صالح، هاني شاكر، نادية مصطفى، علي الحجار، هشام عباس، فريق بلاك تيما، الشيخ ياسين التهامي، دينا الوديدي، نادية مصطفى، الشيخ محمود التهامي، إيهاب توفيق، وغيرهم من الفنانين والفرقات الموسيقية.

ويمثل المهرجان الذي يختتم اليوم بحفل الموسيقار الكبير عمر خيرت، فرصة مميزة لعشاق الموسيقى والغناء للاستمتاع بباقة متنوعة من الفنون، تسهم فى تعزيز الحركة الثقافية والفنية المصرية، وتستقطب السائحين والزوار من مختلف أنحاء العالم.