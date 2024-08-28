حقيبة يد هيفا وهبي الأغلى في العالم.. سعرها يقدر بمئات آلاف الدولارات

ميرنا وليد - بيروت - تصدرت الفنانة اللبنانية هيفا وهبي، الترند بجمالها وإطلالتها في الساحل الشمالي، التي أحيت فيها حفلا غنائيا حاشدا منذ أيام.



وشاركت هيفا وهبي، مجموعة صور لها من الساحل الشمالي، ظهرت فيها بإطلالة رائعة خطفت فيها الأنظار، إذ ارتدت فستان صيفي أحمر طويل وبقصة ضيقة وبدون كمين ومكشوف الصدر، باللون الأحمر والمطبع بالرسومات، من علامة "Rabanne" يبلغ سعره 1,095 دولار.

ولفتت هيفا الأنظار بحقيبتي يد من "Hermes "، جاءت الأولى باللون الأسود ومطبعة برسومات ملونة ونمط جلد التسماح، "نايت فوبورغ بيركين"، ويبلغ سعرها 350,000 دولار أميركي. وتعتبر أغلى حقيبة في العالم، وتتميز بتصميمها المستوحى من شكل المنازل الفاخرة، فتظهر الحقيبة على هيئة واجهة منازل فيها العديد من شرفات الحجرات المضاءة بمصابيح دافئة.

وجاءت الحقيبة الثانية باللون البرتقالي "Depeche Orange Epsom" ويبلغ سعهرا 15,414 دولار أميركي.