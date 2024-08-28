شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد سلطان: سعيد بأصداء مسلسل عمر أفندى وانتظروا مفاجآت الحلقات المقبلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الفنان أحمد سلطان لـ الخليج 365 إنه سعيد بردود الفعل على دوره فى مسلسل عمر أفندى بطولة النجم أحمد حاتم، والذى يعرض حاليا على شاشة قناة ON، من إخراج عبد الرحمن أبو غزالة، مشيراً إلى أن شخصية صبرى لذيذة في كل تصرفاتها، خاصة أن الشخصية تعد الأقرب لعمر – حاتم حاتم والذى يعتبره صديقه الوحيد، وهو شيء مهم في تفاصيل الشخصية، والحمد لله حاولت ان أن أظهرها للناس بشكل مميز ومختلف.

مسلسل عمر أفندى بطولة أحمد حاتم، آية سماحة، رانيا يوسف، محمد رضوان، محمود حافظ، ومن تأليف مصطفى حمدي، وإخراج عبد الرحمن أبو غزالة، وتدور الأحداث حول عمر أفندي (أحمد حاتم) الذى يعيش قصة حب مع فتاة، لكن تأخذ الأحداث منحى دراميا شيقا مع عودة عمر بالزمن إلى فترة الأربعينيات، حيث يقع في حب شخصية أخرى، ما يؤدي إلى تعقيدات في علاقاته العاطفية.

يذكر أن أحمد حاتم ينتظر عرض فيلم الملحد الذى تأجل عرضه مؤخراً، ويشارك فى بطولة الفيلم محمود حميدة، صابرين، شيرين رضا، نجلاء بدر وعدد آخر من الفنانين، والفيلم تأليف إبراهيم عيسى موسيقى تصويرية راجح داوود وإخراج ماندو العدل، ويتناول الفيلم قضية التطرف الدينى والإلحاد التى تصيب الشباب وتنتشر بينهم، وتأثير انتشار مثل هذه الظواهر على الأفراد والمجتمع.