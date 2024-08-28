شكرا لقرائتكم خبر عن المخرج جييرمو ديل تورو يحكى قصته مع الأشباح الغاضبة فى غرفة فندق أبردين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف المخرج العالمى جييرمو ديل تورو عن غرفته "المسكونة" فى فندق أبردين، خاصة أنه كان منزعجًا من الأشباح الغاضبة، حيث يقيم مخرج فيلم The Shape Of Water حاليًا فى المدينة الأسكتلندية أثناء تصوير نسخته من فرانكشتاين فى Dunecht House.

يقوم النجم العالمى أوسكار إسحاق بدور البطولة في النسخة القادمة من رواية ماري شيلي لعام 1818، بينما سيلعب النجم العالمى جاكوب إلوردي من Satlburn دور الوحش، ومن بين أعضاء فريق التمثيل الآخرين كريستوف والتز (Django Unchained) وميا جوث (Pearl).

وفي سلسلة من التغريدات على X كشف ديل تورو عن شغفه بصيد الأشباح أثناء وجوده في الفندق، حيث كتب: "أثناء وجودي في أبردين، أقيم في فندق قديم يعود تاريخه إلى القرن التاسع عشر، وأنا في أكثر غرفة مسكونة فيه، والتي أخلاها أحد منتجينا هذا الصباح، وواجهت فيها حوادث كهربائية وجسدية غريبة حتى غادرتها في أسرع وقت ممكن".

وأضاف ديل تورو: "أبقى دائمًا في أكثر الغرف مسكونة لكن لأول مرة لم أستطع الاستمرار، لم يحدث شيء كبير، لكن الجو في الغرفة خانق وقررت أننى لن أقضي المزيد من الوقت هناك، خاصة أننى احتاج لـ6 ساعات من النوم لأحظى بيوم تصوير جيد".