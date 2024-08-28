شكرا لقرائتكم خبر عن رحاب الجمل بائعة مكياج أون لاين فى مسلسل برغم القانون مع إيمان العاصى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أوشكت الفنانة رحاب الجمل على الانتهاء من تصوير مسلسل برغم القانون بطولة الفنانة إيمان العاصى، من إخراج شادى عبد السلام، حيث اقتربت رحاب من إنهاء مشاهدها إذ يتبقى لها 5 أيام وتنتهى من التصوير بشكل نهائى، وهو العمل المقرر عرضه فى موسم الأوف سيزون، من إنتاج فنون مصر.

وتجسد رحاب الجمل شخصية تدعى فاتن وهى شقيقة ليلة – إيمان العاصى ومتزوجة من وليد فواز، حيث تظهر رحاب بشخصية بائعة مكياج أون لاين فى أحداث المسلسل الذى تدور أحداثه فى أطار من التشويق والاثارة.

برغم القانون يشارك فى بطولته كل من هانى عادل، محمد القس، وليد فواز، عابد عنان، رحاب الجمل، فرح يوسف، عايدة رياض، محمد محمود عبد العزيز، جيسيكا حسام الدين، نبيل على ماهر وعدد آخر من الفنانين، تأليف نجلاء الحدينى وإخراج شادى عبد السلام وإنتاج شركة فنون مصر للمنتجين ريمون مقار ومحمد عبد العزيز، والعمل مكون من 30 حلقة.

يشار إلى أن رحاب الجمل شاركت فى رمضان الماضى بعملين أولهما بيت الرفاعى مع الفنان أمير كرارة، وشارك في بطولة المسلسل كل من أحمد فؤاد سليم، أحمد رزق، ملك قورة، جنيا المصرى، وعدد كبير من الفنانين، إخراج أحمد نادر جلال، كما شاركت في بطولة مسلسل صدفة وشارك في بطولته كل من خالد الصاوى، وعصام السقا وآخرون، إخراج سامح عبد العزيز.