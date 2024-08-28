خاص - رين أشقر تكشف شخصيتها الحقيقية وهذا ما قالته عن " سيب وأنا سيب " والجزء الثاني من " موت أميرة "

ميرنا وليد - بيروت - رين أشقر ممثلة لبنانية موهوبة، خطفت الأنظار إليها بأدائها من أول ظهور لها، حين تألقت بدور بطولة في مسلسل "الحرام". وبموهبتها وجمالها طُبعت رين في أذهان الجمهور، واستطاعت أن تكسب شهرة كبيرة في عالم التمثيل، كما أنهاتتمتع بمواهب عديدة إلى جانب التمثيل، منها الغناء والرقص.

حجزت رين لنفسها مكانة مرموقة في مجال التمثيل، خصوصاً بعد مشاركتها في مسلسلات حققت نجاحاً كبيراً، منها "أصحاب تلاتي"، "موت أميرة" و"الباشا".

وكان لموقع الفن هذه المقابلة مع رين أشقر، والتي تحدثت فيها عن بدايتها في التمثيل، وكشفت عن حياتها العاطفية، ومشاركتها في مسلسل "سيب وأنا سيب" مع الممثلين المصريين هنا الزاهد وأحمد السعدني.

كيف تقيّمين مشاركتكِ في مسلسل "سيب وأنا سيب"؟ وماذا أضاف هذا العمل على مسيرتك الفنية؟

المسلسل كوميدي وجميل جداً، والممثلون رائعون، وكان أول عمل لي مع ممثلين مصريين مخضرمين هما هنا الزاهد وأحمد السعدني، بالإضافة إلى فريق العمل المصري الذي يمتلك روح الفكاهة، لذلك كان العمل رائعاً وسريعاً، وبالرغم من أن إطلالتي في المسلسل كانت إطلالة خاصة وسريعة، إلا أنني سعدت بها، وأضافت لي خبرة جديدة، إذ دخلت من الدراما اللبنانية إلى الدراما المصرية.

كيف اكتشفتِ موهبتكِ بالدراما؟ ومن ساعدك في البداية بهذا المجال؟

التمثيل ليس فقط موهبة عندي، بل أنا خريجة الجامعة اللبنانية بالمسرح والفنون، وعندما كنت أشارك في برنامج "Dancing With The Stars"، كان الممثل وسام حنا من المشتركين في الموسم الذي سبقه، وجمعنا سوياً في "Gala Dinner" خاص بالبرنامج، وسألني حينها إن كنت أرغب بالتمثيل في مسلسل "الحرام"، وقال لي إن مخرج المسلسل شاهدني على التلفزيون وطلب منه أن يسألني، فاجتمعت بالمخرج، وكان هذا أول مسلسل أشارك فيه.

بدأتِ التمثيل بأدوار رئيسية، خصوصاً بمسلسل "الحرام"، هل تعتبرين أن مشاركتكِ في أدوار ثانوية هي خطوة إلى الوراء؟

لا أعتبرها خطوة للوراء، أنا أبحث عن أدوار تخدم المسلسل وتترك أثراً ورسالة، بغض النظر عن حجم هذه الأدوار، فأهم الممثلين في العالم يشاركون بمسلسل بإطلالات سريعة تعلّم عند المشاهد، لكني طبعاً لا أقبل بأدوار غير مهمة، لأنها ستكون خطوة ناقصة في مسيرتي.

شاركتِ في مسلسلات عديدة حققت نجاحاً كبيراً، منها "موت أميرة" و"أضواء وهمية" و"الباشا"، أي مسلسل تعتبرينه الإنطلاقة الفعلية لـ رين أشقر؟

كل مسلسل كان له نكهة ولون خاص به، وكان إنطلاقة لي، وأدواري في هذه المسلسلات قريبة من بعضها البعض، وأعتبر أن مسلسل "الحرام" كان أول إنطلاقة لي لأنه أول ظهور لي على الشاشة كممثلة، ولا زال الناس ينادونني "أليس"، إلا أن شخصيتي في مسلسل "موت أميرة" تركت أثراً كبيراً أيضاً، لذلك إنطلاقتي الفعلية كانت من "موت أميرة".

لماذا تجسدين بالإجمال أدوار الشر؟

أعتقد لأن دوري في أول مسلسل شاركت فيه كان دوراً شريراً، ولكن من يركز في الشخصية يرى أنها ظُلمت، وهم من كانوا أشراراً، وطُبعت هذه الشخصية في أذهان الجمهور، كما طُبعت الشخصية الشريرة عند المنتجين، لذلك يعطونني أدوار الشر، مع أنني جسدت أدواراً أخرى بعيدة عن الشر، منها في مسلسلَي "والتقينا" و"أضواء وهمية".

تعرضت في بعض الأوقات للكره من بعض الأشخاص بسبب أدوار الشر، لأن المشاهد يمزج أحياناً بين الواقع والتمثيل، أنا لست شريرة في حياتي الواقعية، إلا أن هذا يعني أن الدور وصل وأقنع المشاهد.

أنت من محبي الكوميديا، وبدايتكِ كانت بـ"Comedy Night"، لماذا ابتعدتِ عن هذا المجال؟

كان لدي ظروف عندما دخلت الـ"Comedy Night"، فلم يكن هدفي الكوميديا، كما أن دوري فيها كان بالأكثر غناء ورقص وغيرهما، ولم يكن كوميدياً، إلا أن هذا المجال لا يعني لي، وأنا حالياً بعيدة عنه، وأعتقد أني لا أستطيع أن أعود إلى الكوميديا إلا إذا كان ذلك عبر التلفزيون، مثل مسلسل "بنات عماتي بنتي وأنا" أو مسلسل "فاميليا"، الـ"Light Comedy"، ويجب أن يكون السيناريو مكتوباً بشكل صحيح والكاتب قوياً مثل الكاتبة منى طايع، لأن بين الكوميديا و"السآلة" خيط رفيع.

في السابق كان الممثلون الكوميديون على طبيعتهم ولا يتصنعون النكتة، وفي الوقت الحالي أحب فادي رعيدي كثيراً، لأنه محترم، وأستطيع أن أشاهده مع العائلة، من دون أن تكون هناك كلمات خادشة للأذن، وهو يوصل رسالته بطريقة لطيفة.

تمتلكين صوتاً جميلاً، وبدأتِ مسيرتكِ الفنية بالغناء، لماذا لا تطلقين أغنية خاصة بك؟

أنا شخص أحب المثالية، ولا أقوم بأي خطوة غير مدروسة، وفي الغناء يجب أن يكون هناك فريق عمل قوياً ومتكاملاً، بالإضافة إلى الإستمرارية بهذا المجال.

منذ بدايتي عندما كنت أغني، كنت أقدم عروض رقص أيضاً، ومشاركتي في "Dancing With The Stars" كانت إضافة إلى موهبتي، فالفنان يجب أن يكون شاملاً، لذلك قبل البرنامج بخمس سنوات وبعده، كنت أقدم عروضاً على مسارح في لبنان ودبي وأبو ظبي، أما حالياً فمن الممكن أن أشارك بالرقص في حفلات خاصة مثل أعراس أو خطوبة.

نشرتِ بمناسبة عيد الحب صورة وعلقتِ عليها بـ "February is the month of Love, celebrate your loved ones" هل تعيشين قصة حب؟ ولمذا لا تشاركين متابعيكِ تفاصيل عن حياتك؟

أحب أن يكون الحب موجوداً دائماً في حياتي، برجي الحوت لذلك أنا رومانسية جداً، ولا أحب أن أكون وحيدة، وعشت في ذلك الوقت قصة حب، إلا أن علاقتنا لم تتطور إلى أمور جدية، لذلك لم أشارك متابعيني تفاصيلها، لأنني لا أعلن عن قصة حب لن تصل إلى لزواج، وعندما أعيش علاقة حب جدية وأقرر الزواج، سأعلن للجمهور ولن أتزوج بالسر.

لماذا لم يعرض بعد الجزء الثاني من مسلسل "موت أميرة"؟

لا أعرف إن كانت المشكلة في الإنتاج أو بالشركة أو التلفزيون، لم يكشف عن السبب بعد، كان يجب أن يعرض الجزء الثاني، بغض النظر عن كل المشاكل، لأنه مسلسل ناجح جداً، وأعجب المشاهدين كثيراً، وفريق العمل فيه كان قوياً جداً، كما أن الكاتب طوني شمعون مبدع، لذلك تفاجأنا جميعنا بعدم تصوير الجزء الثاني، إذ إن أحداثه أجمل بكثير من أحداث الجزء الأول، وكان "رح يكسّر الدني" لو عُرض. كنت قد سألت طوني شمعون عن نهاية شخصيتي بالمسلسل، وكانت نهاية رائعة، لكن للأسف لم يتم تصويره.

هل تعتبرين أنكِ حصلتِ على الفرص التي تستحقينها بالتمثيل؟

أعتبر أن المنتجين لديهم الحرية في إختيار الممثلين، لأن شركاتهم شركات خاصة وليست تابعة للدولة لنطالب بأدوار كوننا خريجين أو موهوبين وغيرهما، فأنا لا أطلب أي دور أو وساطة من أحد، أنا ممثلة ويعرفون أني أمثل، لذلك من يريدني لمسلسل سيطلبني. أفتخر بشركات الإنتاج في لبنان وكل ما تقدمه جميل جداً، إلا أنني أوجه لهذه الشركات رسالة، بأن يكون هناك المزيد من السلاسة بينها وبين الممثلات، وأن يخرجوا من فكرة الـ"Groups"، لأن هناك ممثلات يستحققنَ ولديهنَ موهبة وخبرة، وليس من الخطأ أن يحصلنَ على أدوار. أشعر بالأسف أحياناً لأنني تخرجت ودرست ومثلت ولدي موهبة، لكن تنقصني شركة إنتاج تدعمني.