بالصور.. لفتة إنسانية من مدحت صالح مع سيدة في حفل مهرجان القلعة



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

تصوير - محمود عبدالناصر:

أحيا المطرب مدحت صالح حفلًا غنائيًا مساء الثلاثاء ضمن فعاليات مهرجان القلعة للموسيقى والغناء في دورته الـ 32 هذا العام.

قدم "صالح" لفتة إنسانية مع واحدة من الجمهور في حفل مهرجان القلعة للموسيقى في دورته الـ32 هذا العام.

ونزل مدحت صالح من أعلى المسرح ليغني وسط جمهوره، الذين تفاعلوا معه بشكل غير مسبوق.

وأثناء تقديمه بعض الأغاني، قام مدحت صالح بتقبيل رأس سيدة كبيرة من بين الجمهور احترامًا لها على حضور الحفل الغنائي، ليتفاعل معها الجمهور بالتصفيق الحاد.

وفور صعوده على المسرح حرص على تحية جمهوره ومحبيه من المتواجدين وقال: "بحبكم أوي والله، شكرًا قد الدنيا لحضوركم النهاردة، بتوحشوني من السنة للسنة، وشكرًا لدار الأوبرا المصرية اللي بتخلينا نتقابل مع بعض".



الحفل، هو الأول الذي يقدمه المطرب مدحت صالح، عقب طرح ألبومه "بالمختصر المفيد"، وضم الألبوم 11 أغنية، منها السهرة حلوة، وفكك قضيها، وإيه تاني، و العصفوة، وأرض أرض، والجمال حتته، وعقبالي، كذا ميزة، و في الجمال شهادات.



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