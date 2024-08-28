شكرا لقرائتكم خبر عن عمر خيرت يختتم فعاليات الدورة الـ32 من مهرجان القلعة الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تختتم فعاليات النسخة الثانية والثلاثين من مهرجان القلعة الدولى للموسيقى والغناء الذى تنظمه دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتورة لمياء زايد بحفلين متتاليين مساء اليوم الأربعاء على مسرح المحكى، تحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة.

ففي الثامنة مساء يقدم أوركسترا مركز تنمية المواهب تدريب وقيادة المايسترو راجى المقدم وإشراف مديره الفنى الدكتور سامح صابر مختارات موسيقية من المؤلفات الدرامية الشهيرة وأعمال الزمن الجميل منها "رأفت الهجان، البنات، المال والبنون، دموع في عيون وقحة، قلبي ومفتاحه، سهر الليالى، الضوء الشارد، الأقصر بلدنا، ميدلي (كلثوميات) إلى جانب مجموعة من المؤلفات العالمية منها bella ciao، ‏Carnaval De Paris، تتر العالم يغني ( Popcorn ).

وفي العاشرة مساء يحيى الموسيقار عمر خيرت حفلاً بمصاحبة أوركسترا أوبرا القاهرة قيادة المايسترو ناير ناجى ويعزف نخبة من أشهر مقطوعاته الموسيقية التي ينتظرها عشاقه من جمهور المهرجان منها ضمير أبلة حكمت، البخيل وأنا، خللى بالك من عقلك، مسألة مبدأ، ليلة القبض على فاطمة، قضية عم أحمد، صابر يا عم صابر، إعدام ميت، عارفة، غوايش، اللقاء الثاني وغيرها.

برنامج فعاليات مسرح المحكى بمهرجان قلعة صلاح الدين للموسيقى والغناء فى دورته الـ32 جمع كلا من: الفنانة نسمة عبد العزيز وفرقتها، الفنانة كارمن سليمان وفرقتها، فرقة الموسيقى العربية بالاشتراك مع مركز تنمية المواهب، ليلة موسيقى عربية (أغاني وردة) قيادة: علاء عبد السلام، فريق بلاك تيما، الفنان لؤي وفرقته، الفنان عمرو سليم وفرقته، والفنان حمزة نمرة وفرقته، فريق جلاس أونيون، الفنان هشام عباس وفرقته، الصوفية والحداثة - الموسيقار فتحي سلامة والشيخ محمود التهامي، الفنانة دينا الوديدي وفرقتها، الفنانة نادية مصطفى وفرقتها، الفنان على الحجار بمصاحبة الفرقة الموسيقية قيادة أحمد فرج، ليلة صوفية مع نجوم فرقة الإنشاد الديني، الفنان إيهاب توفيق وفرقته، ليلة موسيقى عربية (أغاني عبد الحليم) بمشاركة الفنانة إيمان عبد الغنى قيادة مصطفى حلمى.

كما ضمت فعاليات مسرح المحكى الفنان هانى شاكر بمصاحبة الفرقة الموسيقية قيادة: مصطفى حلمي، أوركسترا القاهرة السيمفوني (أغاني عالمية)، الفنانة نسمة محجوب وفرقتها، الفنانة سمر طارق وفرقتها، الفنان مصطفى حجاج وفرقته، فرقة مواويل، الشيخ ياسين التهامي وفرقته، الفنان سعد العود وفرقته، الفنان مدحت صالح بمصاحبة الفنان عمرو سليم والفرقة الموسيقية قيادة أحمد عامر، مركز تنمية المواهب بدار الأوبرا، الفنان عمر خيرت بمصاحبة أوركسترا أوبرا القاهرة، بالإضافة إلى عدة عروض فنية عالمية بالتعاون مع قطاع العلاقات الثقافية الخارجية.