شكرا لقرائتكم خبر عن فرقتا مطروح للفنون الشعبية وأوبرا عربى للكبار فى مهرجان العلمين اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشهد الممشى السياحى بالمنطقة الترفيهية بمدينة العلمين عروضا مميزة لأنشطة وزارة الثقافة بمهرجان العلمين الجديدة بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وتقدم اليوم الأربعاء فرقة مطروح للفنون الشعبية وفرقة أوبرا عربى للكبار عروضًا متنوعة، وتستضيف المدينة الساحلية خلال الأسبوع الأخير باقة متنوعة من فرق الفنون الشعبية التابعة للوزارة من مختلف محافظات مصر.

وكانت قد بدأت الفعاليات يوم السبت 24 أغسطس بعرض مبهر من فرقتى سوهاج للفنون الشعبية وأطفال الشاطبى، ويختتم المهرجان فى الفترة من الخميس إلى السبت بعروض مشتركة بين فرق الشرقية ومطروح للفنون الشعبية، وأطفال الشاطبى، وأوبرا عربى للأطفال حيث تقدم الفرق عروضًا فنية متنوعة تعكس التراث المصرى الأصيل.

ويأتى مهرجان العلمين الجديدة فى إطار استراتيجية الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لإطلاق مبادرات وطنية ومنها مهرجان العلمين الجديدة، بهدف تسليط الضوء على التنمية العمرانية التى شهدتها منطقة الساحل الشمالى الغربى بأكملها، وعلى رأسها مدينة العلمين الجديدة، والترويج للسياحة في المدينة وما تتميز به من شواطئ ساحرة ومناخ معتدل معظم أيام السنة، وكذلك الترويج للفرص الاستثمارية بمنطقة الساحل الشمالى الغربى، والتأكيد على دور القوى الناعمة فى دعم جهود الدولة للتنمية وتطوير الوجهات السياحية المختلفة.