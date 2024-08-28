بالصور – مايا دياب تستمتع بعطلتها الصيفية على شواطئ فرنسا

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تواصل النجمة اللبنانية مايا دياب الاستمتاع بعطلتها الصيفية في بلدة روكيوبرون الفرنسية، ونشرت صوراً جديدة لها عبر حسابها الرسمي على “انستجرام”.

وحرصت مايا على التقاط عدد من الصور التذكارية على أحد الشواطئ هناك، وظهرت مرتدية إطلالة صيفية لاقت إعجاب جمهورها ومتابعيها.

الجدير ذكره أن مايا دياب طرحت مطلق موسم الصيف أغنيتها الجديدة “عروس” المخصصة للأعراس، من كلمات منير بو عساف، وألحان وتوزيع هادي شرارة وتم تصويرها مع المخرج جو بو عيد.

وجاءت فكرة الكليب بسيطة وعفوية، إذ اقتحمت مايا خلاله حفل زفاف في لبنان على أنغام الأغنية، بعدما حرصت على عدم معرفة العروسين او أي من المعازيم عن حضورها، فتم التنسيق بين فريق عملها وبين منظمي حفل الزفاف لمعرفة الوقت المناسب لحضورها للحرص على التكتم والاحتفاظ بعنصر المفاجأة.