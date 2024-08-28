ديميت أوزدمير تبتعد عن الشاشة التركية.. ما القصة؟

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: نفت الممثّلة التّركيّة، ديميت أوزديمير، اتّفاقها مؤخّرًا على أربعة أعمال جديدة، إذ أكّدت أنّ ما اتفقت عليه حاليًّا هو فيلمان فقط.

تصريح “ديميت” جاء خلال لقاء صحفيّ سريع مع الصّحفيّين، أثناء تواجدها مع صديقها الممثّل بيراند تونجا في أحد المطاعم التّركيّة، حيث مازحت “ديميت” الصّحفييّن، قائلة:” أظهروني طويلة في الصّور أرجوكم، أنظروا إلى طوله” ، ليردّ عليها بيراند تونجا بالقول: “هل أُقصّر نفسي؟”

على صعيد آخر، أكّدت “ديميت” أنّها اتّفقت مؤخّرًا على المشاركة في فيلمَين، أحدهما فيلم “مهرجانيّ” للمخرج فريد كاراهان. أمّا الآخر فهو لمنصّة رقميّة سيبدأ تصويره في شهر تشرين الثّاني/نوفمبر المقبل، أمّا عن قصّة الفيلم فقالت “ديميت” إنّه يدور حول الحبّ لكنّه ليس رومنسيًّا كوميديًّا وسيكتمل تصويره في نهاية شهر نوفمبر المقبل.

كما أشارت “ديميت”، أنّها تقرأ حاليًّا عدّة سيناريوهات، لكن لا يمكنها قول شيء إلّا بعد الاتّفاق على تلك الأعمال.

وردًّا على سؤال، عن مشاركتها الجديدة في المسسلسلات التّلفزيونيّة قالت “ديميت:” من الصّعب جدًّا أن أصوّر مسلسلًا تلفزيونيًّا هذا العام.”

كما لفتت إلى أنّها قرأت أعمالًا جميلة جدًّا لهذا الموسم، لكن بسبب تصوير فيلمها الجديد، حصل تداخل بجداول التّصوير. لذا يبدو أن هذا الموسم لن يكون لديها مسلسل تلفزيونيّ.

آخر أعمال ديميت فيلم “أساليب الحبّ ٢” على نتفليكس ومسلسل “اسمي فرح”، الذي يلعب بطولته إلى جانبها الممثل إنجين أكيوريك.