تقييم سيئ من النقاد العالميين لفيلم Deadpool & Wolverine

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: حصل فيلم Deadpool & Wolverine للنجمين العالميين ريان رينولدز وهيو جاكمان على تقييمات وصلت إلى 78% من قبل 389 ناقدا عالميا، و95% من قبل أكثر من 25 ألف مشاهد معتمد من خلال موقع Rotten Tomatoes، منذ طرح العمل يوم 26 يوليو الماضى، ووصلت مدته إلى ساعتين و8 دقائق، ومن إنتاج شركتى ديزنى ومارفل.

وكانت قد كشفت نجمة سلسلة أفلام X-Men هالى بيرى عن سبب عدم ظهور شخصيتها في فيلم Deadpool & Wolverine، فى الفترة التى سبقت إصدار الفيلم، تكهن المعجبين بأن شخصية ستورم التي تؤديها بيري قد تظهر في الفيلم، خاصة لارتباطها بعالم فوكس إلى جانب شخصية Wolverine التي يؤديها النجم العالمى هيو جاكمان.

ومع ذلك تحطمت الآمال في مشاركة ستورم في Deadpool & Wolverine عندما تم إصدار الفيلم بدون الشخصية باستثناء لقطات من أفلام X-Men خلال النهاية.