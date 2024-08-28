ينقصها الأمان.. ساشا دحدوح تفقد السيطرة على دموعها بعد الحديث عن ابنتها

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: باللقاء الاعلامي الاول بعد انتهاء مسلسل لعبة حب ونجاحها الكبير بدور “سيرين” أطلت الممثلة ساشا دحدوح مع الاعلامي نور الدين فتحدثت عن مواضيع كثيرة فنية وشخصية وكان الحديث من القلب صريح ، صادق وعفوي.

بالبداية أعاد نور الدين ساشا الى الطفولة واستذكرتها بتأثر مؤكدة انها كانت طفلة صاحبة شخصية قوية بالرغم من كل الظروف العصبة التي واجهتها بعد طلاق والديها ولم تحقق الاستقرار حتى اليوم بعد طلاقها من زوجها السابق.

وعلى طريقته الخاصة جعل نور الدين ساشا تعيش لحظات تأمّل خاصة بينها وبين نفسها لكن هذه المرة امام الكاميرا، الأمر الذي جعلها تفقد السيطرة وتبكي. فتحدثت عن بعض نقاط ضعفها وحرصها على الحفاظ على قوتها امام الناس ولم تتمالك نفسها عن البكاء بعد حديثها عن الظروف الصحية الصعبة التي عاشتها ابنتها في فترة غيابها عنها.

التمثيل بالنسبة لساشا هو بمثابة علاج وتفريغ مشاعر لذلك تعتبره مساحة تفصل فيها عن الواقع.

اعتبرت ساشا انها لم تحصل على الفرص التي تستحقها في السابق بمجال التمثيل فكانت فرصها محدودة واعتبروها مجرد اعلامية وامرأة جميلة دخلت التمثيل ولكن هذا الأمر تغيّر اليوم حين اثبتت مهارتها كممثلة واعترفت انها تتمنى تقديم دور بطولة بالرغم من انها حصدت جائزة على دور ثانوي بمسلسل النار بالنار .

اكدت ساشا ان العلاقة الرائعة التي جمعت فريق عمل لعبة حب كانت حقيقية جدا ، وبالرغم من ان الناس قارنت بين النسخة التركية والعربية اكدت ان الاخيرة قد تفوقت.

الحب بالنسبة لساشا هو الامان والحضن الذي يحمي والمرأة بحاجة دائما لرجل يحتضنها مهما كانت قوية ، وآخر قصة حب عاشتها كانت منذ ثماني سنوات.

في حال أردتِ تغيير صفة واحدة بشخصيتك ما هي؟ اجابت ساشا الافراط بالتفكير فهي انسانة تعطي مساحة كبيرة لكل ما يحصل معها ولا تتوقف عن التفكير.

الايمان والصلاة والموسيقى هي الطرق التي تلجأ لها ساشا في حياتها للابتعاد عن الضغط النفسي . وما ينقصها هو الامان بسبب الظروف التي تعيشها ببلدها لبنان.

ماذا تعلمت ساشا من شخصية قمر بمسلسل النار بالنار ؟ تجيب الحب والتضحية . اما من سيرين بلعبة حب فتعلمت انه وراء كل قناع هناك حقيقة لا يكتشفها الا الشخص الذي يحبك بصدق.