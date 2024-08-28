شكرا لقرائتكم خبر عن تامر حسني يستجيب لطلب كارمن سليمان بعمل ديو معه.. اعرف القصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استجاب الفنان تامر حسني إلى أمنية الفنانة كارمن سليمان بعمل دويتو معه، بعد حديثها في أحد اللقاءات التليفزيونية عن حبها الشديد له، ومتابعتها لكل أعماله، وأنه أكثر المطربين الذين تتمنى العمل معهم.

حيث قالت كارمن خلال لقاء تليفزيوني: "أنا بحب تامر حسني جدا، وبحب كل اللي بيعمله، ودايما متابعة كل اللي بينزله"، وعند سؤالها عن أكثر فنان تتمنى عمل ديو معه، أجابت: "طبعا تامر حسني".

ليقوم بعدها تامر حسني بمشاركة فيديو كارمن سليمان عبر خاصية "الاستوري"، على حسابه بموقع "إنستجرام"، معلقا عليه: "يشرفني يا أحلى كوكي في الدنيا".

يذكر أن تامر حسني أحيى مؤخرا حفلا غنائيا ضخما ضمن فعاليات النسخة الثانية من مهرجان العلمين الجديدة، وافتتح حفله، بأغنية كل يوم أحبه تانى وسط تصفيق الجمهور، وبعد انتهاء الأغنية قال: "صقفة لمهرجان العلمين العظيم".

كما قدم تامر حسنى، خلال حفله فى مهرجان العلمين الجديدة الدعم لعدد من المواهب الشابة وغنوا معه على المسرح، ثم قال "مصر مليانة مواهب كتير"، وبعد ذلك صعدت معه طفلة على المسرح وظلت تغنى وترقص معه وسط تصفيق كل الحضور، كما طلب من الأمن أن يتركوا معجب شاب صعد المسرح لالتقاط صورة سيلفى معه.

بينما أحيت كارمن سليمان مؤخرا حفل افتتاح مهرجان القلعة للموسيقى والغناء، وقدمت من خلاله باقة كبيرة من أغانيها التي تفاعل معها الجمهور، ومنها حضن دافي، ولمعلوماتك، ويا حرام معلش، ولينا رقصة، وحبايب قلبي، ولما تشوفك عيني، وسطور حكايتي، وربنا يخليك لقلبي، وكلام كلام.