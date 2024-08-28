بالصور- أنجلينا جولي تصل مهرجان البندقيّة فهل تلتقي وجهًا لوجه براد بيت؟ 

وصلت الممثّلة والمخرجة والمنتجة أنجلينا جولي في السّاعات الماضية إلى إيطاليا لحضور مهرجان البندقيّة السّينمائيّ بنسخته الـ٨١

الممثّلة، البالغة من العمر ٤٩ عامًا، موجودة في المدينة للاحتفال بفيلم “ماريا” الذي تلعب فيه دور أسطورة الأوبّرا ماريّا كالاس الذي سيعرض لأوّل مرّة في الحدث السّنوي يوم الخميس في ٢٩ آب/أغسطس الحالي.

تمّ رصد “جولي” وهي تلوّح بيديها لدى وصولها إلى البندقيّة. إذ يأتي ظهورها في مهرجان البندقيّة السّينمائيّ قبل يومَين من وصول طليقها براد بيت لحضور العرض الأوّل لفيلمه Wolfs مع جورج كلوني، والذي سيقام يوم الأحد في الأوّل من أيلول/سبتمبر القادم.

تشير المصادر إلى أنّه تمّ ترتيب الجداول الزّمنيّة بحيث لا يكون الزّوجان المتحاربان – اللذان لا يزالان متورطَين في إجراءات قانونيّة بعد ثماني سنوات من انفصالهما – حاضرَين في المهرجان السّينمائيّ في نفس الوقت.

ستقيم أنجلينا وبراد في الفندق نفسه لكن لن يتقابلا وجهًا لوجه.

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كما تشارك النّجمة جنيفر لوبيز في فعاليّات المهرجان لحضور العرض الأوّل لفيلم “Unstoppable” الذي تلعب دور البطولة فيه. بينما يغيب زوجها السّابق بن أفليك عن الحدث على الرّغم من أنّ الفيلم من إنتاجه إذ يُعد هذا العمل هو الأخير الذي يجمع الثّنائي قبل إعلان انفصالهما.