هيفاء وهبي تسرق الأنظار في مراسي.. “الجمال والرقة والدلال”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: شاركت النجمة اللبنانية هيفاء وهبي متابعيها بصور جديدة لها، التقطتها في مراسي في الساحل الشمالي، وحازت الصور على إعجاب متابعيها.

وظهرت هيفاء وهبي بإطلالة صيفية جميلة جداً، إذ ارتدت فستاناً قصيراً باللون الأزرق، وتركت شعرها منسدلاً على كتفيها، فبدت كعادتها بغاية الأنوثة والجمال.

وانهالت عليها تعليقات الجمهور وجاءت كالتالي: “روحي القمر”، “أحلى هيفاء”، “الأجمل الأحلى”، “كنت محظوظة جدا اني شفت جمالك في الواقع”، “الجمال والرقة والدلال”.

الجدير ذكره أن هيفاء وهبي كانت قد أحيت منذ أيام حفلاً جماهيرياً كبيراً في قرية مارينا دلتا بكفر الشيخ في مصر، واستقطب الحفل الذي أقيم يوم الجمعة 23 آب (أغسطس) آلاف المحبين من مختلف المناطق المصرية.