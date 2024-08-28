من قلب ألمانيا.. ماكليمور يشعل حفله الغنائي بـ “الكوفية الفلسطينية”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: يواصل مغني الهيب هوب الأمريكي ماكليمور إحياء عدد من الحفلات الغنائية بعدد من الدول الأوروبية مؤخرًا وسط حضور جماهيري ضخم من قبل جمهوره ومحبيه.

وأحيا ماكليمور حفله الغنائي الأخير في مدينة لايبزيج في ألمانيا ضمن فعاليات مهرجان هايفيلد الغنائي، وحرص على تحية جمهوره فور صعوده على المسرح، وتحدث ماكليمور عن العنف المستخدم من قبل الأمن في برلين مع متظاهرين مسالمين، وأن هناك طفل يبلغ من العمر 15 عامًا تم القبض عليه واحتجازه بسبب دعمه للقضية الفلسطينية، وطالب ماكليمور جمهوره بالحفل باستخدام منصاتهم على “السوشيال ميديا” للحديث عن الإبادة الجماعية في غزة وأن لكل منهم صوت سيحدث الفارق.

ونشر ماكليمور صور ومقطع فيديو من كواليس الحفل عبر حسابه الرسمي على “انستجرام”، وظهر بالصور مرتديًا الكوفية الفلسطينية، وقام بتوجيه التحية والشكر لجمهوره في ألمانيا وقال: “مهرجان هايفيلد في ألمانيا، شكرًا على كل الحب، لقد كانت ليلة جميلة”.

هاجم ماكليمور خلال الأيام القليلة الماضية الإدارة الأمريكية بسبب دعمها المتواصل للكيان الصهيوني وموافقتها على منح إسرائيل مبلغ يقدر بـ 20 مليون دولار كصفقة أسلحة جديدة، وسط العديد من المطالبات بوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة واستشهاد ونزوح الآلاف من الأسر الفلسطينية وعلق: “لم يرغبوا قط في وقف إطلاق النار”.

ماكليمور هو مغني راب وهيب هوب أمريكي من أصول إيرلندية ولد في 19 يونيو 1983 بمدينة سياتل في ولاية واشنطن الأمريكية، بدأ مشواره الغنائي عام 2000 وصدر له العديد من الأغاني على طريقة الكليبات وحققت له شهرة واسعة حول العالم كان أشهرها أغنية “Thrift Shop” و”Can’t Hold Us”.