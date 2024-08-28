شكرا لقرائتكم خبر عن قصة صورة جمعت يوسف الشريف وعبد الفتاح الجرينى وعلاقة فيلم العالمى والان مع تفاصيل الخبر

جمعت الصدفة بين النجم يوسف الشريف والمطرب المغربى عبد الفتاح الجرينى، حيث التقيا الثنائى فى دبى على هامش تواجدهما فى المدينة، والتقطا صورة سوياً، ليكون هذا اللقاء الأول بين يوسف الشريف وعبد الفتاح الجرينى منذ تعاونهما فى فيلم "العالمي" الذى قام ببطولته يوسف الشريف عام 2009.



يوسف الشريف وعبد الفتاح الجرينى

وقدم عبد الفتاح الجريني الأغنية الدعائية لفيلم "العالمي" للنجم يوسف الشريف قبل 15 عاماً، وحملت الأغنية إسم "طول الشمس بإيدك"، ولم يلتق يوسف الشريف والجرينى وقتها لاسيما وأن الأخير سجل الأغنية وتم وضعها على الفيلم، لتمر السنوات ويلتقى الثنائي فى دبي.

يوسف الشريف تواجد فى مدينة العلمين الجديدة مؤخراً لقضاء اجازته الصيفية، وحرص على هامش تواجده فى المدينة على، حضور عرض مسرحية "السندباد" للنجم كريم عبد العزيز، والتى عرضت ضمن فعاليات مهرجان العلمين الجديدة، حيث عرضت المسرحية في إطار تعاون موسم الرياض وهيئة الترفيه السعودية مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

يذكر أن الفنان يوسف الشريف يعيش خلال هذه الفترة حالة من النشاط الفني حيث يستعد خلال الفترة المقبلة لانطلاق تصوير فيلمه الجديد ديربي الموت الذي يعود من خلاله إلى السينما بعد غياب دام لمدة 6 سنوات، كما أنه يحضر لأعمال درامية ستكون مفاجأة خلال الفترة المقبلة.

يذكر ان يوسف الشريف قدم آخر أعماله، مسلسل "كوفيد 25" فى شهر رمضان 2021، وشارك فى بطولته أحمد صلاح حسني، وأيتن عامر، وادوارد، وايناس كامل، وراندا البحيري، وميدو عادل، وأمير صلاح الدين، وميرنا نور الدين، وديانا هشام، وإسلام جمال، وزكى فطين عبد الوهاب، وعماد رشاد وغيرهم من النجوم ومن تأليف إنجي علاء وإخراج أحمد نادر جلال، ومن إنتاج سينرجي.