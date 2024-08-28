شكرا لقرائتكم خبر عن منير مكرم: حالة الفنان صالح العويل مستقرة بعد نقله إلى المستشفى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص الفنان منير مكرم على طمأنة الجمهور على حالة الفنان القدير صالح العويل، بعد نقله إلى مستشفى ناصر، إثر إصابته بأزمة صحية جديدة، وقال لـ ”الخليج 365”، إن حالة الفنان مستقرة وفي تحسن الآن.

وكان الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية قال في تصريح سابق لـ ”الخليج 365” إن النقابة تتولى رعاية وعلاج الفنان صالح العويل، وأنه أوكل الفنان منير مكرم لمتابعة الحالة، وأوضح أنه يحتاج فحصا شاملا وفحصا للأوعية الدموية والكلى ونسبة السكر، إضافة لعلاج تجمعات دموية في الرجل والعظام وتحاليل.

دخل الفنان صالح العويل مجال الفن عن طريق الفنان مطاوع عويس، الذي كان يجلس معه على مقهى بشارع عماد الدين والذي رشحه للاشتراك في فيلم اللص والكلاب بدور صغير وسط المجاميع في نهاية الفيلم، وذلك في فترة الستينات.

قدم الفنان صالح العويل الكثير الشخصيات المختلفة ولكن أغلبها تتسم بأدوار الشر، فعلي سبيل المثال قدم شخصية سائق الأتوبيس الذى تسبب في حادث بفيلم "ضد الحكومة"، وقدم شخصية أحد أفراد عصابة بفيلم "الشيطانة التي أحبتنى"، بجانب أدوار أخرى مثل عسكري السجن في فيلم "حنفي الأبهة".

شارك صالح العويل فيما يقرب من 250 عملا فنيا ما بين السينما والدراما بأدواره الثانوية، ولكنه تميز خلالها ففي السينما شارك في، اللص والكلاب، كلمة شرف، ضاع العمر يا ولدى، الامبراطور، مستر كاراتيه، حسن اللول، كتيبة الإعدام، لهيب الانتقام، الرصاصة لا تزال في جيبى، عصابة حمادة وتوتو، شمس الزناتى، النوم في العسل، وغيرها.

لم يكتف صالح العويل بالظهور في السينما فقط، بل شارك في عدد كبير من المسلسلات التليفزيونية منها، رأفت الهجان، ليالى الحلمية، السيرة الهلالية، زيزينا، نصف ربيع الآخر، العصيان، الأصدقاء، أميرة في عابدين، جحا المصري، فارس بلا جواد وغيرها.