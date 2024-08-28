شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد مكي يخلع عباءة الكبير أوي فى دراما رمضان 2025.. كيف سيظهر؟ والان مع تفاصيل الخبر

قرر النجم أحمد مكى خلع عباءة شخصية الكبير أوي في موسم دراما رمضان 2025، حيث وضع حداً للمسلسل بعد 8 مواسم استطاع فيها تحقيق نجاحات كبيرة جعلت العمل وشخصياته الكبير وجوني وحزئلوم من أساسيات شهر رمضان كل عام، ولكن مكي قرر الاكتفاء بما تم تقديمه على مدار 8 أجزاء والدخول في منطقة درامية جديدة في رمضان 2025.

أحمد مكى اختار تقديم الدراما الشعبية في مسلسله الجديد الذى يخوض به منافسات دراما رمضان المقبل 2025، ليبتعد تماماً عن الكوميديا التي اعتاد على تقديمها في السينما والدراما، ليدخل مكى فى تحد جديد بترك المنطقة الآمنة التي كان يلعب فيها خلال السنوات الماضية والدخول في منطقة جديدة بعيدة تماماً عن الكوميديا.

ويعقد أحمد مكي جلسات عمل مكثفة مع المؤلف هانى سرحان والمخرج أحمد صالح "حمصة" للاستقرارعلى التفاصيل النهائية لشكل الشخصية التي يظهر بها مكي خلال أحداث المسلسل الذي تقف على إنتاجه شركة سينرجي، حيث يجسد أحمد مكى دور شاب بسيط شهم وجدع يعيش في حارة شعبية يواجه العديد من التحديات.

وكان أحمد مكى قد بدأ رحلته مع الكبير أوى عام 2010، ثم انطلق بعدها وقدم الجزء الثاني عام 2011، ثم الثالث عام 2013 وتلاه الرابع عام 2014، والذي سجّل آخر مشاركات دنيا سمير غانم، وبعدها قدم مكي الجزء الخامس عام 2015، وتوقف بعد ذلك عن تقديم أجزاء جديدة حتى عاد بعد 7 سنوات بالجزء السادي في شهر رمضان 2022، ثم السابع في العام التالي 2023، وأخيراً الجزء الثامن في رمضان الماضي 2024.

يذكر أن مسلسل الكبير أوى 8 عرض فى موسم دراما رمضان الماضى 2024 وشارك فى بطولته رحمة أحمد، بيومي فؤاد، مصطفى غريب، هشام إسماعيل، محمد سلام، سماء إبراهيم، حسين أبو حجاج، حاتم صلاح، وغيرهم من الفنانين، بالإضافة إلى ظهور عدد من ضيوف الشرف، والعمل من إنتاج شركة سينرجي، تأليف مصطفى صقر، محمد عز الدين، وإخراج أحمد الجندي.