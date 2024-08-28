شكرا لقرائتكم خبر عن مهرجان "الإبداع العربي" يكرم المطربة التونسية لطيفة والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت إدارة مهرجان "الابداع العربي" عن اختيارها للمطربة التونسية لطيفة لتكريمها في دورة المهرجان الأولى التي تقام بالقاهرة في ديسمبر المقبل برعاية وزارة الشباب والرياضة.

وقال رئيس المهرجان الكاتب والناقد أيمن الحكيم إن لطيفة بالإضافة إلى تاريخها ورصيدها وتجربتها الغنائية الاستثنائية وارتباط اسمها بعمالقة التلحين والتأليف مثل بليغ حمدي وعبد الوهاب محمد واحترامها لجمهورها في اختياراتها الفنية، فإنها كذلك صاحبة مواقف وطنية وعربية مشرفة وانحيازاتها دائما تأتي لصالح القضايا القومية وتعبر عن ضمير حر، مما جعلها تحظى بتقدير خاص في وجدان الجماهير العربية من الخليج إلى المحيط، ولذلك فهي تستحق كل تقدير وتكريم، فضلا عن تجربتها الابداعية المتنوعة بين الغناء والسينما والمسرح، وهي حيثيات جعل اختيارها بالإجماع من جانب ادارة المهرجان للتكريم.

يذكر أن مهرجان "الابداع العربي" يتضمن ثلاث مسابقات رئيسية في السينما (واحدة للأفلام الطويلة وأخرى للأفلام القصيرة)، والغناء، والبودكاست، بالاضافة إلى مسابقة خاصة لذوي الهمم في العالم العربي في العزف والرسم .

وستعلن ادارة المهرجان خلال إيام عن موقعها الرسمي وبدء قبول أعمال المتسابقين من العالم العربي في كل الفروع واشتراطاتها.