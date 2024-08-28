خالد جلال يشهد حفل فاطمة محمد على في الليلة التاسعة لـ صيف الإنتاج الثقافى

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القاهرة - سامية سيد - تحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، انطلقت فعاليات الليلة التاسعة لبرنامج "صيف الإنتاج الثقافى"، الذى ينظمه قطاع شئون الإنتاج الثقافى برئاسة المخرج خالد جلال، أمس الثلاثاء، على مسرح ساحة مركز الهناجر للفنون، وذلك في إطار برنامج فعاليات وزارة الثقافة الصيفية "ثقافتنا في أجازتنا ".

وشهد المخرج خالد جلال، رئيس القطاع، حفل الليلة التاسعة للبرنامج، بحضور الدكتورة غادة جبارة رئيس أكاديمية الفنون، والتى أحيتها الفنانة فاطمة محمد على بمصاحبة فرقتها الموسيقية، حيث قدمت باقة متنوعة من الأغانى التى تفاعل معها الجمهور منها "أمل حياتى، سحب رمشه، انشالله ما أعدمك، العيون السود، سهر اليالى، نسم علينا الهوا، أما براوة، على عش الحب".

ويستمر برنامج صيف قطاع الإنتاج الثقافى، يوميا حتى 31 أغسطس الجارى بسعر تذكرة 30 جنيه، ومن المقرر أن يحيى الفنان "على الألفى" حفل الليلة العاشرة للبرنامج اليوم الأربعاء 28 أغسطس .

كما تحيى الفرقة القومية للفنون الشعبية التابعة للبيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية برئاسة الفنان أحمد الشافعى، حفل يوم 29 أغسطس، وتحيى الفنانة "فاطمة عادل" حفل الليلة قبل الأخيرة للبرنامج يوم 30 أغسطس .

وتختتم فعاليات الليلة الـ13 لبرنامج صيف قطاع الإنتاج الثقافى، يوم 31 أغسطس، بمشاركة من أكاديمية الفنون برئاسة الدكتورة غادة جبارة، من خلال تقديم العرض المسرحى "فرحة" من إنتاج الأكاديمية .



خالد جلال يشهد حفل فاطمة محمد على في الليلة التاسعة لصيف الإنتاج الثقافي



حفل فاطمة محمد علي



خالد جلال