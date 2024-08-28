إكتشفوا الفيلم التركي الذي سيمثّل بلده في جوائز الأوسكار لعام ٢٠٢٥ 

وقع الاختيار على فيلم “الحياة” للكاتب والمخرج زكي ديميركوبوز ليمثّل تركيا في الدّورة السّابعة والتّسعين لجوائز الأوسكار لعام ٢٠٢٥.

وكان فيلم “حياة” قد عُرض لأوّل مرّة منتصف كانون الأوّل/ديسمبر ٢٠٢٣. ويروي قصة شابّة تدعى “هيدجران” ترفض العيش في حياة لا ترغب بها وتقرّر الهرب من منزلها وذلك مع اقتراب زواجها بعدما قام والدها بإجبارها على قبول الزّواج.

من جانبه، يعتقد “ريزا”، الذي كان يُفترض أن يكون العريس، أن “هيدجران” لا ترغب بالزّواج منه، إلّا أنّه فيما بعد يتغيّر اعتقاده. من هنا ينطلق في رحلة البحث عن خطيبته التي لم يرَها سوى مرّة واحدة في اسطنبول.

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شارك في بطولة الفيلم ميراي دانير، بوراك داكاك، وسيم دافران وغيرهم. يتناول الفيلم قصّة مهمّة عن الاختيار والتحرّر.