ليدي غاغا تختار تصميماً مصرياً لإطلالتها

ميرنا وليد - بيروت - أطلت النجمة العالمية ليدي غاغا من حديقة بيتها وهي مرتدية فستان مزين بالطبعات من علامة سيرينا الأميريكية قيمته حاولى 9636. 35 جنيه مصري.

وزينت غاغا عنقها بعقد من تصميم العلامة التجارية الشهيرة عزة فهمي وهي مصرية الجنسية.

وعن تفاصيل العقد أوردت عزة فهمي :"يظهر زهرة اللوتس بأشكالها الطبيعية المتعددة، حيث تضم باقة من زهور اللوتس الكبيرة التي يمكن رؤيتها من الأعلى، وتحيط بها أزهار اللوتس الفرعونية وبراعم اللوتس وأوراق الزنبق والورود".

والعقد يحمل اسم "صدرية اللوتس" وقيمته 210 ألف جنيه مصري، وهو من الذهب عيار 18 قيراط والفضة الإسترلينية.

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