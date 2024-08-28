شكرا لقرائتكم خبر عن على الألفى نجم الليلة العاشرة ببرنامج صيف الإنتاج الثقافى اليوم على الهناجر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، تنطلق اليوم الأربعاء فعاليات الليلة العاشرة لبرنامج "صيف الإنتاج الثقافى"، الذى ينظمه قطاع شئون الإنتاج الثقافى برئاسة المخرج خالد جلال، على مسرح ساحة مركز الهناجر للفنون، وذلك في إطار برنامج فعاليات وزارة الثقافة الصيفية "ثقافتنا في إجازتنا" ويحيها الفنان على الالفى.



على الالفى

وتحيى الفرقة القومية للفنون الشعبية حفل غدا يوم 29 أغسطس، وتحيى الفنانة "فاطمة عادل" حفل الليلة قبل الأخيرة للبرنامج يوم 30 أغسطس.

وتختتم فعاليات الليلة الـ13 لبرنامج صيف قطاع الإنتاج الثقافى، يوم 31 أغسطس، بمشاركة من أكاديمية الفنون برئاسة الدكتورة غادة جبارة، من خلال تقديم العرض المسرحى "فرحة" من إنتاج الأكاديمية.