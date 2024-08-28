شكرا لقرائتكم خبر عن مى كساب تعلن خضوعها لعملية جراحية عبر إنستجرام وتعلق: عملية بسيطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الفنانة مى كساب عن صورة لها عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعى للصور والفيديوهات انستجرام أثناء تواجدها فى المستشفى لإجراء عملية جراحية، وعلقت مى "عملية بسيطة كدة وان شاء تعدى على خير".

وكانت قد قدمت الفنانة مى كساب، الشكر للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية على المجهود الكبير الذى تبذله في مهرجان العلمين.

وأضافت خلال لقائها ببرنامج "العالم فى العلمين"، ضمن حلقات "حد النجوم"، عبر قناة "CBC"، مع الإعلامية منى عبد الغنى، نتمنى دائما الفن المصري في ريادة وتقدم، والفنانين المصريين قادرين على الإبداع في ظل ظروف دائما تخدمهم وتجعل الفنان المصري دائما في الصدارة.

مهرجان العلمين الجديدة يتم تنظيمه فى إطار استراتيجية الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لإطلاق مبادرات وطنية بهدف تسليط الضوء على التنمية العمرانية التي شهدتها منطقة الساحل الشمالي الغربي بأكملها، وعلى رأسها مدينة العلمين الجديدة، والترويج للسياحة في المدينة وما تتميز به من شواطئ ساحرة ومناخ معتدل معظم أيام السنة، وكذلك الترويج للفرص الاستثمارية بمنطقة الساحل الشمالي الغربي، والتأكيد على دور القوى الناعمة في دعم جهود الدولة للتنمية وتطوير الوجهات السياحية المختلفة.

وحرصت الشركة المتحدة على أن تضم أجندة الدورة الثانية من مهرجان العلمين الجديدة، عروضا فنية وثقافية ورياضية وترفيهية متنوعة تناسب مختلف اهتمامات الزوار، وتستقطب السياح من مختلف الجنسيات، ويشهد المهرجان فعاليات متنوعة، ما بين عروض مسرحية فنية من إنتاج أشهر المنتجين وببطولة ألمع النجوم الكبار والفنانين الشباب، ومباريات لأساطير ونجوم كرة القدم والسلة والطائرة والبادل تنس، وكذلك مسابقة insomnia للألعاب الرقمية، كما يشهد المهرجان تنظيم فعالية Bites by the sea، وهو حدث ضخم لأفضل الطهاة في مصر بما يسهم في دعم سياحة الطعام لأول مرة في الساحل الشمالي.