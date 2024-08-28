بعدما أعلن إفلاسه مطلع شهرته، كم بلغت ثروة ويل سميث اليوم؟

يُعد ويل سميث أحد أكثر الممثّلين المحبوبين في هوليوود. خلال ما يقارب من ٤٠ عامًا من حياته المهنيّة، لم يقم سميث بتراكم النّجاحات المهنيّة فحسب، بل قام أيضًا بزيادة حسابه المصرفيّ تدريجيًّا إلى درجة أنّه أصبح أحد أغنى المشاهير في الولايات المتّحدة الأميركيّة. لكن ما هو المبلغ الذي نتحدّث عنه بالضّبط؟ سنخبرك أدناه.

إنّ صعود سميث إلى الشّهرة موثّق جيّدًا. منذ أيّامه كمغنّي راب في غرب فيلادلفيا وحتّى أحدث نجاحاته في شبّاك التّذاكر، مثل Bad Boys 4، نما سميث أمام أعين الملايين من معجبيه.

ما لا يعرفه الجميع هو أنّ مسيرته المهنيّة كانت على وشك الانهيار بعد وقت قصير من إقلاعها. بعد أن جمع ثروة قدرها ١٠ ملايين دولار كنجم إذاعيّ، استهلك سميث ثروته بشكل أسرع ممّا اكتسبه، تاركًا وراءه ديونًا بقيمة ٢٠٨ مليون دولار لمصلحة الضّرائب الأميركيّة ممّا أدّى إلى إفلاسه تقريبًا.

ومع ذلك، لولا هذا الدّين، لما وافق سميث بالتّأكيد على العمل في البرنامج الذي أطلقه على الشّهرة، The Fresh Prince of Bel Air، ولم يكن ليصل إلى صافي ثروة تبلغ ٣٥٠ مليون دولار مثل ما حقّقته وسائل الإعلام المتخصّصة.

لدى سميث قائمة طويلة من الأفلام النّاجحة في شبّاك التّذاكر. من الجزء الأوّل من فيلم Bad Boys إلى King Richard، مرورًا بـ I Robot، وHancock، وBright، وProject Gemini، وامتياز Men In Black، من بين آخرين، يعد سميث تقريبًا ضمانًا لأرباح شبّاك التّذاكر العالية.

لا يمثّل كلّ فيلم من هذه الأفلام تقييمات جيّدة وحبّ معجبيه فحسب، بل يمثّل أيضًا شيكًا كبيرًا في حساب الممثّل. وفقًا للتّقارير الصّحفيّة، بلغ راتبه عن فيلم Men In Black 3 نحو ٢٠ مليون دولار بالإضافة إلى ١٠% من إيرادات شبّاك التّذاكر.

حصل كلّ من Bad Boys 2 وHancock وPursuit of Happyness على 20 مليون دولار، بينما كان راتبه عن أدائه في I Am Legend نحو ٢٥ مليون دولار. اعتبارًا من العام الماضي، كان أكبر يوم دفع له هو مبلغ ٢٨ مليون دولار الذي حصل عليه من I Robot.

أمّا بالنّسبة لأحدث أعماله، Bad Boys: Ride or Die وScreen Rant وComic Book Resources، فيزعمون أنّ سميث حصل على مبلغ لا يستهان به قدره ٢٥ مليون دولار مقابل أدائه.

أحد مصادر دَخْل سميث الرّئيسيّة هي استثماراته العقاريّة. وفقًا لـ Celebrity Net Worth، جمع الممثّل وزوجته جادا بينكيت عقارات بقيمة ١٠٠ مليون دولار في جميع أنحاء الولايات المتّحدة.

يمتلك الزّوجان عقارًا مساحته ١٥٠ فدّانًا في ماليبو يحتوي على قصر مساحته ٢٠ ألف قدم مربّع والعديد من بيوت الضّيافة. يمتلكون أيضًا منزلًا مساحته ٩٠٠٠ قدم مربّع في هيدن هيلز، كاليفورنيا، وشاليه للتّزلج مساحته ٩٢٠٠ قدم مربّع في بارك سيتي، يوتا.

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على الرّغم من عدم وجود أرقام محدّدة، إلّا أنّ سميث يحصل أيضًا على دخل كبير من عمله كمغنٍّ ومنتج موسيقيّ. بالإضافة إلى ذلك، فهو يتمتّع بمتابعة كبيرة على وسائل التّواصل الاجتماعيّ. وتشير أحدث الأرقام إلى أنّ لديه ٦٣ مليون متابع على إنستغرام، و٩٠٨ مليون على يوتيوب، و٧٢٠٨ مليون على تيك توك.