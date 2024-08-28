ماذا قالت ماجدة خيرالله عن مسلسل عمر أفندي وأبطاله؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

كشفت الناقدة الفنية ماجدة خيرالله، عن رأيها في مسلسل "عمر أفندي" وأبطاله أحمد حاتم وآية سماحة.

وكتبت خيرالله، عبر حسابها على فيسبوك: "في هدوء تسلل مسلسل عمر أفندي ليسرق اهتمام الجمهور ويخفف عنهم ثقل حرارة ورطوبة ما تبقى من أغسطس.. مسلسل يميل إلى الكوميديا ولكنه لا يعتمد على أي من الممثلين الكوميديانات المطروحين، وهو يثبت أن جودة ومهارة السيناريست مصطفى حمدي في رسم المواقف والشخصيات وموهبة المخرج عبد الرحمن أبو غزالة حول تلك المواقف والشخصيات من على الورق اللي واقع حي".

وتابعت: "وناس ظرفاء ننتظرهم كل يوم رغم غرابة حكايتهم التي تدور في زمنين في الوقت ذاته، من خلال علي (أحمد حاتم) الذي عاش حياته في خلاف مع والده الفنان التشيكلي، ولكن بعد وفاته يحاول أن يتفهم أسباب ابتعاد والده عنه، فيقوده البحث الى سرداب يعبر منه الى زمن مختلف يعود الى فنرة الأربعينيات، ويبدأ في التعرف على العالم الذي كان يعيش فيه والده".

واستكملت: "يمنح المسلسل المساحة الأكبر الى سنوات الاربعينيات والشخصيات المؤثرة تلك التي تتواجد في هذا الزمن، ومنهم زينات (آية سماحة)، الدياسطي ( مصطفى ابو سريع) الذي يعيش وهم البطولة ويبحث عن دور في الحياة".

وأوضحت: "أظرفهم هو لمعي النجس (محمد عبد العظيم) الذي يدير بيت سيء السمعة بمنتهى الجدية والصرامة.. تفاصيل الزمن الماضي بكل أحداثه وشخصياته أكثر طرافة وابداعا من شخصيات وأحداث الزمن الحالي".

وأضافت: "المسلسل نموذج مثالي لكون الكوميديا التي تعتمد على براعة رسم المواقف أكثر رقيا من تلك التي تقوم على المبالغة في الأداء والإفيهات اللفظية، يحقق أحمد حاتم، وآية سماحة ومصطفى أبو سريع قفزة للأمام مع عمر أفندي".

تدور أحداث مسلسل "عمر أفندي" حول شاب ثلاثيني يعثر على سرداب سري يعود به إلى عام 1943 ويكشف له ماض يجهله، مدفوعا بفضوله، ويختار أن يعيش حياة مزدوجة في زمانين مختلفين.

مسلسل "عمر أفندي" مكون من 15 حلقة، بطولة أحمد حاتم، آية سماحة، رانيا يوسف، محمد رضوان، محمود حافظ، ومن تأليف مصطفى حمدي، وإخراج عبدالرحمن أبو غزالة.