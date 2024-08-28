تركي آل الشيخ يعلن استضافة نهائي كأس السوبر الإفريقي بين الأهلي والزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

أعلن المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية،عن تفاصيل فعاليات الدورة الخامسة من موسم الرياض، والأعمال التي سيتم عرضها في هذه الدورة.

وكشف تركي آل الشيخ، خلال المؤتر الصحفي الذي أقيم في الرياض اليوم الأربعاء، عن إقامة مباراة نهائي كأس السوبر الأفريقي بين الأهلي والزمالك يوم 27 سبتمبر في الرياض.

وفي الملاكمة سيشهد موسم الرياض يوم 21 ديسمبر، إقامة نزال البريطاني تايسون فيوري والأوكراني أولكسندر أوسيك، وذلك في إعادة لمواجتهما الأخيرة التي انتهت بفوز أوسيك.

وستُقام خلال فعاليات الموسم، كأس موسم الرياض للتنس والذي سيشهد مشاركة أفضل 6 لاعبين تنس في العالم، بالإضافة إلى إقامة أكاديمية للبادل بالشراكة مع النجم العالمي كريستيانو رونالدو، وغيرها من فعاليات الملاكمة والـ WWE.

ومن المقرر إقامة فعاليات الدورة الخامسة من موسم الرياض الترفيهي في الفترة من 12 أكتوبر المقبل حتى نهاية فبراير من العام المقبل 2025، وسيشهد الموسم مجموعة متنوعة من الفعاليات الفنية والرياضية والترفيهية، ويأتي في 14 منطقة ترفيهية ويتضمن على 11 بطولة عالمية و100 معرض ومهرجان.