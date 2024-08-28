تركي آل الشيخ يعلن تقديم 12 مسرحية بالدورة الخامسة من موسم الرياض

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

أعلن المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، عن تفاصيل فعاليات الدورة الخامسة من موسم الرياض، منها المسرحيات التي سيتم عرضها في هذه الدورة.

وقال آل الشيخ خلال المؤتمر الصحفي، لإعلان فعاليات الدورة الجديدة من موسم الرياض المُقام حاليًا، إنه سيتم تقديم 12 مسرحية جديدة خلال الموسم وستكون متنوعة ما بين المصرية والعربية والخليجية.

ومن المقرر إقامة فعاليات الدورة الخامسة من موسم الرياض الترفيهي في الفترة من 12 أكتوبر المقبل حتى نهاية فبراير من العام المقبل 2025، وسيشهد الموسم مجموعة متنوعة من الفعاليات الفنية والرياضية والترفيهية، ويأتي في 14 منطقة ترفيهية ويحتوي على 11 بطولة عالمية و100 معرض ومهرجان.