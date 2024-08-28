مدحت صالح بعد إحياءه حفل مهرجان القلعة: "يوم مميز بالنسبة لي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

أحيا المطرب مدحت صالح حفلًا غنائيًا مساء أمس الثلاثاء ضمن فعاليات مهرجان القلعة للموسيقى والغناء في دورته الـ 32 هذا العام.

ووجه مدحت صالح رسالة شكر لجمهوره، عبر حسابه الرسمي بموقع "انستجرام"، وعلق: "وجودي وسط جمهور مهرجان القلعة يعني لي الكثير ويوم مميز بالنسبة لي، شكراً من كل قلبي، بحبكم".

حفل مهرجان القلعة، هو الأول الذي يقدمه المطرب مدحت صالح، عقب طرح ألبومه "بالمختصر المفيد"، وضم الألبوم 11 أغنية، منها السهرة حلوة، وفكك قضيها، وإيه تاني، و العصفوة، وأرض أرض، والجمال حتته، وعقبالي، كذا ميزة، و في الجمال شهادات.

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