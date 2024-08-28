تركي آل الشيخ يعلن تفاصيل الفاعليات الرياضية بموسم الرياض بدورته الخامسة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

أعلن المستشار تركي آل الشيخ، عن الفاعليات الرياضية التي تشملها الدورة الخامسة من موسم الرياض.

وقال آل الشيخ، خلال المؤتمر الصحفي، لإعلان فعاليات الدورة الجديدة من موسم الرياض المُقام حاليًا، بخصوص رياضة الملاكمة أن موسم الرياض سيشهد يوم 21 ديسمبر المقبل، إقامة نزال البريطاني تايسون فيوري والأوكراني أولكسندر أوسيك، وذلك في إعادة لمواجتهما الأخيرة التي انتهت بفوز أوسيك.

وتابع، أنه ستُقام خلال فعاليات الموسم، كأس موسم الرياض للتنس والذي سيشهد مشاركة أفضل 6 لاعبين تنس في العالم، بالإضافة إلى إقامة أكاديمية للبادل بالشراكة مع النجم العالمي كريستيانو رونالدو، وغيرها من فعاليات الملاكمة والـ WWE.

وأضاف، أن موسم الرياض سيستضيف مباراة نهائي كأس السوبر الأفريقي بين الأهلي والزمالك يوم 27 سبتمبر المقبل في الرياض.

ومن المقرر إقامة فعاليات الدورة الخامسة من موسم الرياض الترفيهي في الفترة من 12 أكتوبر المقبل حتى نهاية فبراير من العام المقبل 2025، وسيشهد هذا الموسم مجموعة متنوعة من الفعاليات الفنية والرياضية والترفيهية، ويأتي في 14 منطقة ترفيهية ويحتوي على 11 بطولة عالمية و100 معرض ومهرجان.