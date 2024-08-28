فن ومشاهير

بأحدث ظهور لها.. ريم سامي تؤدي بعض التمارين الرياضية (صورة)

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

شاركت الفنانة ريم سامي، متابعيها عبر السوشيال ميديا، صورة لها أثناء أداء التمارين .

ونشرت ريم، الصورة، عبر "ستوري" حسابها على إنستجرام، ونالت الصورة إعجاب متابعيها.

واحتفلت ريم سامي بحفل زفافها على رجل الأعمال محمد المغازي، يوم 17 مايو، بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة.

جدير بالذكر أن، آخر أعمال ريم سامي كان مسلسل "نسل الأغراب" بطولة أحمد السقا، أمير كرارة، مي عمر، دياب، عماد زيادة، فردوس عبد الحميد، دياب، نجلاء بدر، إدوارد، أحمد مالك، أحمد داش، منة فضالي، محمد مهران، محمد جمعة، ملك أحمد زاهر، وإخراج محمد سامي.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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