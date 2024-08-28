بأحدث ظهور لها.. ريم سامي تؤدي بعض التمارين الرياضية (صورة)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

شاركت الفنانة ريم سامي، متابعيها عبر السوشيال ميديا، صورة لها أثناء أداء التمارين الرياضية.

ونشرت ريم، الصورة، عبر "ستوري" حسابها على إنستجرام، ونالت الصورة إعجاب متابعيها.

واحتفلت ريم سامي بحفل زفافها على رجل الأعمال محمد المغازي، يوم 17 مايو، بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة.

جدير بالذكر أن، آخر أعمال ريم سامي كان مسلسل "نسل الأغراب" بطولة أحمد السقا، أمير كرارة، مي عمر، دياب، عماد زيادة، فردوس عبد الحميد، دياب، نجلاء بدر، إدوارد، أحمد مالك، أحمد داش، منة فضالي، محمد مهران، محمد جمعة، ملك أحمد زاهر، وإخراج محمد سامي.