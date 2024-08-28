أحمد الفيشاوي ينشر صورة بصحبة والده: "وحشتني يا أجمل وأطيب قلب"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

شارك الفنان أحمد الفيشاوي جمهوره ومتابعيه، صورة جديدة مع والده الفنان الراحل فاروق الفيشاوي، مصممة بتقنية الذكاء الاصطناعي.

وكتب "الفيشاوي"، تعليقًا على الصورة، عبر حسابه الشخصي بموقع "انستجرام": "شفتوا التكنولوجيا وصلتنا لـ أيه، عمرنا ما لبسنا بدل سوده زي بعض في مناسبة واحدة، وعمرنا ما اتصورنا في المكان دا سوا، وحشتني يا أجمل واحد وأطيب قلب وأكرم خلق الله".

يذكر أن الفنان أحمد الفيشاوي عاش حالة من النشاط الفني خلال هذا العام 2024، حيث شارك بثلاث أفلام وهم بنقدر ظروفك وعادل مش عادل وأيضا فيلم السيستم.

فيلم "بنقدر ظروفك" شارك أحمد الفيشاوي، البطولة مجموعة من نجوم السينما وهم الفنانة مي سليم، الفنانة نسرين طافش، الفنان محمود حافظ، الفنان محمد محمود، تأليف سمير النيل، إخراج أيمن مكرم.

اقرأ أيضا..

بعد غياب.. حسين الجسمي يعود لغناء تتر المسلسلات الخليجية

برفقة عبير صبري وبوسي.. أحدث ظهور لـ إلهام شاهين "صور"