تركي آل الشيخ: موسم الرياض يشهد تعاون مع كل دول الخليج ومصر في نسخته الخامسة

محمد اسماعيل - القاهرة - الرياض- منى الموجي:

أقيم مساء اليوم الأربعاء 28 أغسطس المؤتمر الصحفي الخاص بـ موسم الرياض 2024 في الرياض بالمملكة العربية السعودية، وأعلن من خلاله المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه (GEA) ، عن مناطق جديدة ستُقام فيها الفعاليات، وتحدث عن أبرز الفعاليات والمفاجآت المقرر إقامتها ضمن النسخة الخامسة.

وردا على سؤال وجه للمستشار تركي آل الشيخ، خلال المؤتمر، بشأن التعاون مع جهات في دول أخرى على غرار ما تم من تعاون بين هيئة الترفيه ومهرجان العلمين الجديدة في مصر، قال "تعاوناتنا سوف تكون مع كل دول الخليج، إلى جانب التعاون مع الشركة المتحدة في مصر من خلال صندوق الإنتاجات والمسرحيات والحفلات الغنائية، ذهبنا لمهرجان العلمين وهم سوف يأتون في موسم الرياض ويقدمون عددا من الحفلات والمسرحيات".

وأضاف "أنهينا نزال في لوس أنجلوس حقق أكثر من 25 ألف وصول و148 ألف طلب دخول على الموقع للحصول على التذاكر من جهات في أمريكا خصوصا من غرب امريكا"، وأشار لوجود شراكة استراتيجية مع منظمة فنون القتال المختلطة UFC بالتعاون مع موسم الرياض، وفعاليات من المقرر إقامتها في لاس فيجاس.

ومن المقرر إقامة فعاليات الدورة الخامسة من موسم الرياض الترفيهي في الفترة من 12 أكتوبر المقبل حتى نهاية فبراير من العام المقبل 2025، وسيشهد الموسم مجموعة متنوعة من الفعاليات الفنية والرياضية والترفيهية.