شكرا لقرائتكم خبر عن محمد فؤاد يستأنف نشاطه الفنى بعد أزمته الأخيرة ويستعد لحفلته بالساحل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستأنف النجم محمد فؤاد نشاطه الفنى ويستعد حاليا لحفلته المقبلة المحدد لها يوم الجمعه المقبل بإحدى القرى السياحية بالساحل الشمالى وذلك بعد أزمته الأخيرة والتي دخل فيها بالمشاجرة مع أحد الأطباء ووصلت الى ساحات القضاء ويتم التحقيق فيها حاليا.



محمد فؤاد

وفى تطور جديد للقضية استدعت النيابة العامة بمحكمة جنوب القاهرة طبيب مستشفى عين شمس التخصصى، لسماع أقواله فى الاتهامات الموجه إليه من الفنان محمد فؤاد، وهى الإهمال الطبى وعدم تقديم الخدمة لشقيقه، إضافة إلى اختطاف هاتفه بالقوة داخل المستشفى، فضلا عن ركل الفنان بالقدم خلال الحديث