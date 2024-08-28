شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد صالح مخرجًا لمسلسل أحمد مكى الجديد فى رمضان 2025 والان مع تفاصيل الخبر

وقع اختيار صناع مسلسل النجم أحمد مكى الجديد الذى يخوض به منافسات دراما رمضان المقبل 2025، على المخرج أحمد صالح "حمصة" لتولى مهمة إخراج العمل الذى يكتبه السيناريست هانى سرحان وتنتجه شركة سينرجي.

ويقدم النجم أحمد مكى الدراما الشعبية في مسلسله الجديد وذلك بعدما قرر انهاء سلسلة مسلسله الشهير الكبير أوى عند الموسم الثامن الذى تم عرضه في شهر رمضان الماضي 2024، حيث يعقد مكي جلسات عمل مكثفة مع انى سرحان وأحمد صالح للاستقرار على التفاصيل النهائية لشكل الشخصية التي يظهر بها، خلال الأحداث حيث يظهر بدور شاب بسيط من حارة شعبية يواجه العديد من التحديات.

يذكر أن المخرج أحمد صالح قدم العديد من المسلسلات الناجحة خلال السنوات الماضية أبرزها "بحر" بطولة ماجد المصرى، "أبو جبل" بطولة مصطفى شعبان، ليالينا 80" بطولة اياد نصار وغادة عادل وخالد الصاوى وصابرين، "ضل راجل" بطولة ياسر جلال ونور اللبنانية، "حكايات جروب الماميز" بطولة خالد سليم ودينا فؤاد، "الصعلوك" بطولة خالد الصاوى.

وكان أحمد مكى قد بدأ رحلته مع الكبير أوى عام 2010، ثم انطلق بعدها وقدم الجزء الثاني عام 2011، ثم الثالث عام 2013 وتلاه الرابع عام 2014، والذي سجّل آخر مشاركات دنيا سمير غانم، وبعدها قدم مكي الجزء الخامس عام 2015، وتوقف بعد ذلك عن تقديم أجزاء جديدة حتى عاد بعد 7 سنوات بالجزء السادي في شهر رمضان 2022، ثم السابع في العام التالي 2023، وأخيراً الجزء الثامن في رمضان الماضي 2024.

يذكر أن مسلسل الكبير أوى 8 عرض فى موسم دراما رمضان الماضى 2024 وشارك فى بطولته رحمة أحمد، بيومي فؤاد، مصطفى غريب، هشام إسماعيل، محمد سلام، سماء إبراهيم، حسين أبو حجاج، حاتم صلاح، وغيرهم من الفنانين، بالإضافة إلى ظهور عدد من ضيوف الشرف، والعمل من إنتاج شركة سينرجي، تأليف مصطفى صقر، محمد عز الدين، وإخراج أحمد الجندي.