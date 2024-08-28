شكرا لقرائتكم خبر عن مهرجان فينيسيا السينمائي يجمع أنجلينا جولي وبراد بيت.. اعرف الحكاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تزامناً مع انطلاق حفل افتتاح مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي في دورته الـ 81 الذى سيقام فى الفترة ما بين 28 أغسطس الجاري إلى 7 سبتمبر المقبل، في جزيرة ليدو فينيسيا، يتوقع الكثيرون حدوث بعض المشاحنات طوال فترة المهرجان، ومن اهم تلك التوقعات هو حضور كل من النجمة العالمية أنجلينا جولي والنجم العالمي براد بيت في المهرجان.

ووفقاً للكثير من التقارير فإن مهرجان فينيسا السينمائي الدولي، سيشهد حضور الكثير من النجوم والمشاهير ويعد ابرزهم مشاركة النجم العالمي براد بيت والنجمة العالمية أنجلينا جولي، حيث يعرض لكل منهم فيلم في المهرجان الذي يستمر فعاليته حتى 7 سبتمبر المقبل.

على أن يفتتح فيلم Beetlejuice Beetlejuice للمخرج تيم بيرتون المهرجان في 28 أغسطس الجارى، بينما سيختتم فيلم The American Backyard للمخرج بوبي أفاتي المهرجان في 7 سبتمبر المقبل.

وكان قد طرح مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي بوستر الدورة الـ81، البوستر من تصميم الفنان الإيطالي لورينزو ماتوتّي، حيث يقوم الرسام للسنة السابعة على التوالي، بالتصميم الإبداعي لصورة الملصق الرسمي الذي يصور فيلًا في La-goon.

وتعد جائزة المهرجان الرئيسية هي الأسد الذهبي "Leone d’Oro"، والتي تمنح لأفضل فيلم يعرض في المسابقة الرسمية للمهرجان.

بالإضافة إلى جائزة كأس فولبي "Coppa Volpi" التي تمنح لأفضل ممثل وممثلة.