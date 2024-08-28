شكرا لقرائتكم خبر عن كواليس حفل افتتاح مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينطلق بعد قليل حفل افتتاح مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي في دورته الـ 81 الذى سيقام فى الفترة ما بين 28 أغسطس الجاري إلى 7 سبتمبر المقبل، في جزيرة ليدو فينيسيا، وبث الموقع الرسمي للحفل اللقطات الأولى من كواليس توافد النجوم المشاركين في حفل الافتتاح.

على أن يفتتح فيلم Beetlejuice Beetlejuice للمخرج تيم بيرتون المهرجان في 28 أغسطس الجارى، بينما سيختتم فيلم The American Backyard للمخرج بوبي أفاتي المهرجان في 7 سبتمبر المقبل.

وكان قد طرح مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي بوستر الدورة الـ81، البوستر من تصميم الفنان الإيطالي لورينزو ماتوتّي، حيث يقوم الرسام للسنة السابعة على التوالي، بالتصميم الإبداعي لصورة الملصق الرسمي الذي يصور فيلًا في La-goon.

وتعد جائزة المهرجان الرئيسية هي الأسد الذهبي "Leone d’Oro"، والتي تمنح لأفضل فيلم يعرض في المسابقة الرسمية للمهرجان.

بالإضافة إلى جائزة كأس فولبي "Coppa Volpi" التي تمنح لأفضل ممثل وممثلة.



