ليلى علوي رفضت تقديم مشهد جريء مع هذا النجم.. إليكم ما كشفه المخرج

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشف المخرج الكبير مجدي أحمد علي سرّاً يُذاع للمرة الأولى عن فيلم “يا دنيا يا غرامي”، الذي قامت ببطولته الفنانات ليلى علوي وإلهام شاهين وهالة صدقي، وعُرض عام 1996.

وأكد مجدي أحمد علي أن الفنانة ليلى علوي رفضت تصوير أحد المشاهد مع الفنان هشام سليم في الفيلم الشهير، قائلًا: “ليلى علوي رفضت مشهد الدخلة مع هشام سليم في فيلم “يا دنيا يا غرامي” لإنها كانت بتعتبره زي أخوها”.

وأوضح أن ليلى علوي شعرت بعدم الارتياح لتصوير هذا المشهد مع هشام سليم بسبب العلاقة القوية التي تجمعهما منذ فترة طويلة، إذ تعتبره بمثابة أخيها.

وأكد المخرج المصري، أن المخرج يوسف شاهين كان يفضّل إنفاق كل أمواله على تطوير السينما، مشيراً إلى أنه كان من الممكن أن يتجنّب البذخ في التعاقد مع الفنانين ويخصّص تلك الأموال لتعزيز جودة الأفلام والمشروعات السينمائية.

“يا دنيا يا غرامي” من إخراج مجدي أحمد علي، سيناريو محمد حلمي هلال، وهو بطولة: ليلى علوي وهشام سليم وإلهام شاهين وهالة صدقي، ويحكي عن ثلاث فتيات عاملات يتخطّين سنّ الزواج الاعتيادي، رغم تحلّيهن بقدر من الجمال و”خفّة الدم”. ومع تواضع المطلب وبساطته في تحقيق الطموحات والأحلام، لم تستطع أيٌ منهن تحقيق حلمها البسيط المُتمثل في الحُب والزواج وعيش حياة آمنة مع ابن الحلال.