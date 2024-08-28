أصالة تحتفل مع جمهورها بعد تتويجها بلقب “صوت كل الأمم”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: احتفلت النجمة أصالة عبر حسابها الخاص في “إنستغرام” بتتويجها بالمركز الأول ضمن قائمة أفضل 50 صوتاً عربياً في استفتاء أجرته إحدى المؤسّسات الفنية، وهو ما دفع شركة “روتانا” للاحتفاء بهذا الإنجاز، مطلقةً عليها لقب “صوت كل الأمم”.

ونشرت أصالة صورة لها أرفقتها برسالة قالت فيها: “كتير فرحت بهالتكريم وكمان الصراحة حبّيت شو قالوا عني وأكيد رح يشجعني، رغم إنّي متشجعه بزيادة، بس أكيد حيضيف لاختياراتي الجاية شي أحلى وأجدد”.

وأعلنت أصالة عن تحضيرها لألبوم جديد، قائلةً: “وخصوصاً إني بصدد تحضير ألبومي المصري اللي بعيش بأيام تحضيره أحلى أوقاتي شكراً لمجلة MOIVO على إسعادي وهديّة غالية أنا عايشة كلّ عمري لأكسب محبتكم وتشجيعكم، شكراً أحبّتي أهلي أصحابي اللي غامريني بكل الاهتمام ودائماً بتسعدوني بتقديركم ألف مليون شكراً”.

وكتب حساب “روتانا” للموسيقى: “تبارك مجموعة روتانا للموسيقى لأيقونة الشرق، أصالة، بمناسبة تتويج مسيرتها الحافلة بالألقاب بلقب جديد “صوت كل الأمم” وحصولها على المركز الأول في قائمة أبرز 50 صوتاً عربياً في جوائز Moivo، تستحقينها وبجدارة، ومبروك لنا ولكل عشّاقك”.

وردّت أصالة على تهنئة “روتانا” لها بالقول”: “وأنا ببارك لكم لأنّي واحدة منكم وتكريمي تكريم إلكم رافقتوني بكل خطوات مشواري حتى لما ما كنت تحت حمايتكم بكلّ طيب وقفتوا جنبي وبتساعدوني عشرتكم طيبة شباب “روتانا” كلكم إخواتي وحبايبي أستاذي ومعلّمي سالم الهندي الرجل النبيل حامي بيته وأهله مبروك علينا هالتكريم وكلّ الشكر Moivo أسعدتوني جداً بتقديركم”.

يُذكر أن ألبوم أصالة الأخير بعنوان “ثم أنا” أصدرته نحو قبل شهرين، ويتضمن عشر أغانٍ مختلفة، وطرحت الشركة المنتجة الأغاني خلال الفترة الماضية عبر قناتها في موقع الفيديوهات “يوتيوب”، ومختلف منصات الموسيقى الرقمية.