قبل حفلها بشهر.. أنغام توجّه رسالة إلى جمهورها في دبي

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: وجّهت الفنانة أنغام من خلال حسابها الخاص في موقع التدوينات القصيرة “X” رسالة الى جمهورها في دبي روّجت بها للحفل الذي من المقرر أن تحييه بعد شهر من الآن، وتحديداً في 27 أيلول (سبتمبر) المقبل.

ونشرت أنغام بوستر الحفل وعلّقت عليه قائلةً: “جمهور دبي وحشتوني أشوفكم في كوكاكولا أرينا – دبي يوم 27 سبتمبر”.

وكانت أنغام قد شوّقت جمهورها للحفل الأول الذي تحييه بعد طرح ألبومها الجديد “تيجي نسيب”، حيث أعادت عبر حسابها الخاص في “إنستغرام” نشر بوستر الحفل الذي نشرته الصفحة الرسمية لشركة “بنش مارك” وأعلنت من خلاله عن إقامة حفل غنائي للنجمة أنغام في مدينة جدّة بالمملكة العربية السعودية، واصفةً الحفل بأنه الأول الذي تحييه أنغام بعد طرح الألبوم.

ويُقام الحفل يوم الجمعة 13 أيلول (سبتمبر) المقبل على مسرح “عبادي الجوهر أرينا”، وعلّق حساب “بنش مارك” على الملصق الدعائي لحفل أنغام في جدّة قائلاً: “ليلة كلها إحساس ونغم نستمتع فيها بروائع ألبوم “تيجي نسيب” مع “صوت مصر” أنغام وجمهورها في جدّة”.

وكانت أنغام قد طرحت قبل أيام ألبوم “تيجي نسيب”، وظهرت في كليبات أغانيه بأكثر من إطلالة مختلفة تناسب مواضيع الأغاني، التي تعاونت فيها مع مجموعة متنوعة من الشعراء والملحنين.

ويضم الألبوم 12 أغنية، هي: “وبقالك قلب”، “هو إنت مين”، “موافقة”، “إيه الأخبار”، “خليك معاها”، “اسكت”، “أقولك إيه”، “كان بريء”، “القلوب أسرار”، “مكانش وقته”، “بنعمل حاجات”، و”تيجي نسيب”.

ويشكّل الألبوم التعاون الأول بين أنغام وأكرم حسني في كتابة الأغاني، والتعاون الثاني بينها وبين مصطفى حدوتة، ويشارك الشاعر الغنائي أمير طعيمة في الألبوم بأربع أغنيات.