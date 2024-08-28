ياسمين عبد العزيز تبدأ التحضير لمسلسلها الرمضاني مع هذا النجم

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: للمرة الثانية تشارك النجمة ياسمين عبد العزيز مع الفنان كريم فهمي في عمل درامي جديد من المقرر عرضه في موسم رمضان 2025، وذلك بعد النجاح الباهر الذي حققه مسلسل “ونحب تاني ليه” في موسم رمضان 2020.

وبدأت ياسمين وكريم في جلسات التحضير للمسلسل مع السيناريست عمرو محمود ياسين والشركة المنتجة له، للاتفاق على تفاصيله وترشيح فريق العمل لبدء التصوير في أقرب وقت ممكن، تمهيداً لعرضه في موسم رمضان 2025، والمسلسل مكوّن من 30 حلقة.

وتعود ياسمين بهذا المسلسل إلى السباق الدرامي الرمضاني بعد غيابها عنه في موسم رمضان الماضي، حيث كان آخر أعمالها مسلسل “ضرب نار” مع الفنان أحمد العوضي، والذي عُرض في رمضان 2023.

وكان آخر تعاون بين ياسمين عبد العزيز وكريم فهمي من خلال مسلسل “ونحب تاني ليه”، الذي حقق نجاحاً كبيراً وقت عرضه، وضم إلى هذين النجمين العديد من الفنانين، بينهم: أحمد صلاح حسني، شريف منير، إسلام جمال، فتحي عبد الوهاب، محمد عز، ثراء جبيل، إيهاب فهمي، وهو من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج مصطفى فكري.