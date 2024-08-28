هنا الزاهد تلفت الأنظار بصور جديدة.. “نداء أخير لأجواء الصيف”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: نشرت الفنانة هنا الزاهد عبر حسابها الخاص بـ”إنستغرام” مجموعة صور جديدة لها بإطلالة صيفية جذابة، ظهرت فيها مرتديةً “توب” باللون الأبيض من الكروشيه وتنورة بنفس اللون والخامة، نسّقت معهما بعض الإكسسوارات البسيطة.

وعلّقت هنا على الصور قائلةً: “نداء أخير لأجواء الصيف”، لتتلقى تعليقات من جمهورها تثني على أناقتها وجمالها.

وكانت هنا الزاهد قد كشفت عن موعد انتهائها من تصوير فيلم “ري ستارت” مع الفنان تامر حسني الذي سيُعرض خلال الفترة المقبلة. إذ قالت: “نحن حالياً في إجازة، ومتبقي ستة أيام للانتهاء من تصوير مشاهدي في الفيلم”.

يُذكر أن هنا الزاهد تعاقدت أخيراً على مسلسل جديد لرمضان المقبل بعنوان “الزواج فيه سمّ قاتل” من إخراج ياسمين أحمد كامل.

كما تشارك الزاهد في فيلم “إن غاب القط” مع النجم آسر ياسين، بحيث تبدأ بتصويره مع بداية الشهر المقبل، وفور الانتهاء من تصوير فيلمها “ري ستارت”.