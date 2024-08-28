منة فضالي بتعليق عن الحياة يثير الجدل

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: نشرت الفنانة منة فضالي عبر حسابها الخاص في “إنستغرام” مجموعة صور ظهرت فيها خلال تمضيتها العطلة الصيفية في مدينة الجونة بالغردقة، وأثارت بها الجدل بين جمهورها إذ وجّهت إليهم رسالة من خلالها عن التجارب في الحياة.

وكتبت منة على الصور قائلة: “الحياة ليست طويلة لتجرّب كل شيء، ولا قصيرة لتتذكّر كل شيء، ولكنها جميلة إذا عرفت أنها لا تساوي شيئاً”.

وظهرت منة في الصور بإطلالة مميزة ارتدت فيها “كاش مايوه” خلال تواجدها على شاطئ البحر بدون مكياج.

يُذكر أن آخر أعمال منة فضالي الفنية، مسلسل “محارب” الذي عُرض في موسم رمضان 2024، وتدور أحداثه في إطار أكشن اجتماعي، ويناقش العديد من القضايا، وهو التعاون الأول بين كلٍ من حسن الرداد والمؤلف محمد سيد بشير والمخرجة شيرين عادل.

وشارك منة فضالي في بطولة المسلسل عدد من النجوم، أبرزهم: حسن الرداد، ماجد المصري، كريم عفيفي، تامر عبد المنعم، نرمين الفقي، محمود ياسين جونيور…، وهو من تأليف محمد سيد بشير وإخراج شيرين عادل.

وكانت منة قد شاركت في بطولة مسلسل “جعفر العمدة”، الذي عُرض في الموسم الرمضاني 2023، الى جانب مجموعة من النجوم، أبرزهم: محمد رمضان، زينة، هالة صدقي، إيمان العاصي، مي كساب، أحمد داش، منذر رياحنة، عصام السقا، فريدة سيف النصر، مجدي بدر، أحمد فهيم، فتوح أحمد، سلوى عثمان، جوري بكر، طارق النهري، أحمد عبد الله، وهو من تأليف وإخراج محمد سامي، وشارك في السيناريو والحوار مهاب طارق.