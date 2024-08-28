بالصور.. سعد لمجرد يفاجئ جمهوره بإطلالة "غريبة" وفيفي عبده تعلق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

شارك المطرب سعد لمجرد، جمهوره ومتابعيه على السوشيال ميديا، أحدث جلسة تصوير خضع لها مؤخرًا.

ونشر سعد صورًا عبر حسابه الرسمي بموقع "انستجرام"، وعلق: "مرحبًا بالجميع! أتمنى أن يكون لديك يوم رائع.. أعتني بنفسك واستمتع بكل لحظة".

وظهر سعد بإطلالة غريبة مرتدي قميص أحمر ومن الأسفل تي شيرت كت باللون الأبيض، ويضع قبعة سوداء فوق الرأس، ويرتدي بعض الأكسسوارات في اليد وعند الرقبة.

وتفاعل نجوم الفن مع الصور، وكانت أبرزهم الفنانة فيفي عبدة، التي علقت، ووضعت "إيموجي" قلوب.

وجاءت تعليقات، المتابعين على الصور، كالتالي: "واو رائع جدا "، "جمالك جمال"، "الجمال عدى الكلام"، "أسلوبك فريد من نوعه"،" هلا وغلا بالحب كله".

يذكر أن، آخر أغاني سعد لمجرد كانت بعنوان "بشوفك" وطرحها عبر قناته الرسمية على "يوتيوب" وعلى صفحاته المختلفة بمواقع التواصل الاجتماعي.

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