ستاند أب كوميدي لـ مارتن لورنس وتجارب جديدة لعشاق الأنمي ضمن فعاليات موسم الرياض 2024

محمد اسماعيل - القاهرة - الرياض- منى الموجي:

أعلن المستشار تركي آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه (GEA) تفاصيل "موسم الرياض 2024" الذي ستنطلق فعالياته في الـ 12 من شهر أكتوبر المقبل، وذلك في مؤتمر صحفي عقد في منطقة "فيا رياض" إحدى مناطق الموسم، بحضور وسائل الإعلام المحلية والدولية.

وكشف تركي عن استمرار التوسع في مناطق ومساحات منطقة "بوليفارد وورلد"، التي تحظى بإقبال كبير من الجمهور، حيث ستزداد مساحة المنطقة، مع زيادة عدد المناطق إلى 5 مناطق جديدة هي المملكة العربية السعودية، وتركيا وإيران وأفريقيا وكورشوفيل، ليصبح عدد المناطق الإجمالي 19 منطقة من عدة بلدان حول العالم.

وأكد تركي أن تجارب وفعاليات منطقة بوليفارد سيتي حققت قفزة بنسبة 70٪، مع أكثر من 40 تجربة وفعالية جديدة، و12 مسرحية، وأيضاً 12 حفلة غنائية، موضحاً أن المنطقة ستشهد ليلة ستاند أب كوميدي مع نجم سلسلة أفلام "باد بويز" الشهيرة مارتن لورنس، كما سيكون لعشاق الأنمي تجربة "المحقق كونان" والكارتون "bluey" أرض الأحلام، وللمهتمين بالألعاب الإليكترونية "ببجي موبايل" و"فايف نايتس آت فريدي 2"، وعرض موسيقي يقدمه أحد أشهر عباقرة الموسيقى التصويرية في العالم الألماني الشهير "هانززيمر". كما سيكون الجمهور على موعد مع معرض الديناصور العملاق "أولولو" الذي يبلغ ارتفاعه أكثر من 20 متراً.

وعلى صعيد البطولات الرياضية التي ستضيفها منطقة "بوليفارد سيتي"، أوضح المستشار تركي آل الشيخ أن هذا العام سيكون موعد متجدد مع بطولة موسم الرياض بريمر بادل P1k، وبطولة ماستر العالم للسنوكر في نسختها الثانية لعام 2024، وافتتاح لأكاديمية السنوكر مع بطل اللعبة الشهير روني أوسوليفان، وللمرة الأولى في العالم وبالشراكة مع النجم العالمي كريستيانو رونالدو ستقام تجربة تفاعلية لممارسة لعبة البادل باستخدام الابتكار والتقنية.