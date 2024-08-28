"ترقص مع أحمد حاتم".. آية سماحة تنشر صورًا من كواليس مسلسل "عمر أفندي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

شاركت الفنانة آية سماحة جمهورها صورًا جديدة من كواليس أحد مشاهدها مع الفنان أحمد حاتم في مسلسل "عمر أفندي"، والذي يعرض على منصة "شاهد".

ونشرت "آية" صورا لها بفستان كلاسيك من الزمن القديم، وهي ترقص مع أحمد حاتم، عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، وعلقت: "في التنكر معنديش ياما ارحميني".

ومن جانبها ردت عليها الفنانة ميران عبدالوارث ممازحة: "من كتر مانتوا لايقين على بعض أنا تمام عادي هسيبهولك".

تدور أحداث مسلسل "عمر أفندي" حول شاب ثلاثيني يعثر على سرداب سري يعود به إلى عام 1943 ويكشف له ماض يجهله، مدفوعا بفضوله، ويختار أن يعيش حياة مزدوجة في زمانين مختلفين.

مسلسل "عمر أفندي" مكون من 15 حلقة، بطولة أحمد حاتم، آية سماحة، رانيا يوسف، محمد رضوان، محمود حافظ، ومن تأليف مصطفى حمدي، وإخراج عبدالرحمن أبو غزالة.

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