إسعاد يونس وهنيدي ومنة شلبي أبطال مسرحيات موسم الرياض 2024.. تعرف على باقي النجوم

محمد اسماعيل - القاهرة - الرياض- منى الموجي:

كشف المستشار تركي آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه (GEA) تفاصيل "موسم الرياض 2024" الذي ستنطلق فعالياته في الـ 12 من شهر أكتوبر المقبل، وذلك في مؤتمر صحفي عقد في منطقة "فيا رياض" إحدى مناطق الموسم، بحضور وسائل الإعلام المحلية والدولية.

وعن نشاط المسرحيات، قال تركي "إننا سنواصل في هذا العام ما بدأناه من تميز في المحتوى المسرحي، إذ ستشمل مسرحيات هذا العام نجوماً من الصف الأول الجماهيري، منهم: إسعاد يونس، محمد هنيدي، كريم عبدالعزيز، وأحمد عز، وأحمد حلمي، وأكرم حسني، وحسن البلام، وهشام ماجد وشيكو، وعمرو يوسف وأحمد العونان، ودينا الشربيني، ومنه شلبي والعديد من النجوم العرب".

وأكد تركي أن التحسينات مستمرة في مختلف مناطق الموسم، وهذه المرة في "وندر جاردن" التي أدخلت عليها العديد من التحسينات لتتناسب مع الإقبال الكبير من الجمهور، بطاقة استيعابية تصل إلى 23 ألف شخص على مساحة تقترب من نصف مليون متر مربع، مليئة بأكثر من 60 عرضا مسرحيا ومتجول و65 لعبة وتجربة.

أما عن منطقة "فيا رياض" التي احتضنت المؤتمر الصحفي لإنطلاق الموسم، كشف تركي آل الشيخ أنها ستشهد بعض التحسينات والتغييرات، منها: تطوير قاعات السينما، وغيرها من التحسينات التي سيتم الانتهاء منها بحلول صيف 2025.